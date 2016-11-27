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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

بازدید استاندار قم از کارگاه اجرای شبکه فاضلاب

بازدید استاندار قم از کارگاه اجرای شبکه فاضلاب

قم - استاندار قم از کارگاه اجرای شبکه فاضلاب استان قم در منطقه آزادگان قم بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در این بازدید که قبل از ظهر یکشنبه برگزار شد، بر ضرورت مدیریت صحیح فاضلاب برای جلوگیریی از آلودگی فضای شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به مزایای سیستم فاضلاب شهری اظهار داشت: طرح شبکه فاضلاب در راستای بازگردانی آب به چرخه مصرف در آبیاری فضای شهری نقش مهمی ایفا می‌کند.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به دریافت وام از صندوق توسعه اسلامی برای اجرای طرح فاضلاب قم، افزود: باید با اجرای طرح در موعد مشخص شده، نسبت به دریافت صددرصد تسهیلات از این صندوق تلاش شود.

صادقی ایجاد مشکلاتی همچون تردد برای مردم را مورد توجه قرار داد و افزود: خوشبختانه مردم قم با درک مشکلات آب و فاضلاب را در انجام این طرح یاری می‌دهند.

کد مطلب 3835512

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