  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت منصوب شد

سرپرست روابط عمومی وزارت صنعت منصوب شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی فرزاد خلفی را به سرپرستی مرکز روابط عمومی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نعمت زاده در بخشی از حکم انتصاب خلفی آورده است:

امیدوارم با برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه و بهبود مستمر، تعامل با ذی‌نفعان و رسانه های گروهی به ویژه شورای اطلاع رسانی دولت و رسانه ملی به منظور افزایش همگرایی و هم افزایی در راستای تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده و انعکاس به موقع و مناسب عملکرد و اقدامات اجرایی وزارتخانه و سازمان های تابعه و همچنین تحکیم و تقویت حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی با بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل ها تلاش کنید.

انتظار دارم ضمن هماهنگی با سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی وزارت متبوع و رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در ایفای وظایف محول اقدام کنید.

کد مطلب 3835513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها