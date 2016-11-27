توضیح شمسایی درباره بازگشتش به تیم ملی فوتسال/ حرفم تحریف شده است

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصاحبه اش با واحد مرکزی خبر و پیشنهادی که برای بازگشت به تیم ملی فوتسال برای شکسته نشدن رکوردش داده بود، گفت: از حرفهای من بد برداشت شده است. شخصیت من به این کارها نمی خورد که بخواهم برای بازگشت به تیم ملی پیشنهاد بدهم. آنروز که آقای ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی شد، به من پیشنهاد داد به تیم ملی بروم ولی همان موقع این پیشنهاد را رد کردم. آنقدر جوان خوب داریم که نیازی به امثال من نیست.

وی با بیان اینکه تیم ملی برای او در سال ۲۰۱۲ تمام شده است، گفت: بعد از بازی تاسیسات با مقاومت البرز خبرنگاری از من پرسید که با بازگشت فالکائو به تیم ملی فوتسال برزیل، رکورد گل های ملی شما در آستانه تغییر قرار دارد. من هم گفتم قصدی برای بازگشت به تیم ملی ندارم ولی اگر رکورد آقای گلی فوتسال برای فدراسیون مهم است، می توانند چند بازی با تیم های درجه دو و سه بگذارند تا با گلزنی در این مسابقات، رکورد را در ایران نگه داریم.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات در پایان تاکید کرد: من هرگز پیشنهاد ندادم که به تیم ملی دعوت شوم! من گل هایم را زده ام و بازی هایم را برای تیم ملی انجام داده ام. در شرایطی هم نیستم که بخواهم به تیم ملی برگردم. حرفهایم تحریف شده است. صحبت من این بود که اگر برای فدراسیون فوتبال حفظ این رکورد مهم است، می توانند این کار را بکنند.