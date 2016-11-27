نقش مهم بسیج در اعتماد سازی بین مردم/لزوم توجه به شبکه های مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، علی طهماسبی صبح یکشنبه، در مراسم صبحگاه حامیان ولایت که با حضورگروهان نمونه بسیج کارمندان استان گلستان و مدیران ارشد استان برگزار شد، گفت: کشوری که پشتوانه مردمی دارد هیچ ترسی به خود راه نمی دهد.

وی گفت: امروز به شکر نعمت مردم کشورمان و بسیجیان، جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها خوش درخشیده است و چه در عرصه سیاست، بین المللی، منطقه ای و در حوزه داخلی کشوری بسیار قدرتمند هستیم.

طهماسبی تاکید کرد: در حوزه امنیتی، نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی در برابر گروهک های ضدانقلاب و تروریست‌ها بسیار خوب عمل کرد و در همین رابطه قریب به ۲۰ هزار شهید و مجروح تقدیم انقلاب اسلامی شد. با این آمار ما اولین قربانی در تروریست در حوزه بین المللی هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان با بیان این که کودتاهای نافرجام توسط مردم غیور و بسیجیان ما نقش بر آب شدند، گفت: در حوزه امنیتی، منطقه ای و زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه و بلکه جهان است.

طهماسبی با بیان اینکه امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی به خودکفایی رسیده است، تصریح کرد: در حوزه علمی ۱۳ برابر رشد متوسط جهان، پیشرفت داشتیم و جزء ۲۰کشور برتر جهان هستیم و در حوزه نانو و تکنولوژی هم در بین ۶ کشور برتر جهان قرار داریم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان نظام ایران را یکی از دموکراسی ترین کشورهای جهان در حوزه اجتماعی دانست و گفت: اولین انتخابات خود را در ۱۲ فروردین در کمتر از دو ماه از عمر پیروزی انقلاب، به فرمان امام برگزار کرد و ۹۸.۹ درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران رای دادند.

وی ادامه داد: ما در حوزه اجتماعی تا کنون ۳۸ انتخابات در ۳۷ سال گذشته برگزار کردیم و همه این انتخابات در راستای مردم سالاری دینی بود.

طهماسبی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و شهدای هسته ای خود، به باشگاه هسته ای جهان پیوست و این افتخار است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان با بیان اینکه امنیت کشورهای همسایه و دوست را امنیت خود می دانیم و برای تامین امنیت در فرامنطقه ای تلاش می کنیم، تصریح کرد: دوران اقتدار قدرت های بزرگ رو به افول است، امروز قدرت نظامی گری نمی تواند ندای حق طلبانه دولت ها را خاموش کند.

وی افزود: اصل اسلام است و ما در نظام جمهوری اسلامی ایران به وحدت جهان اسلام نیازمندیم، توسعه و پیشرفت نیاز جهان اسلام ِ امروز است.

طهماسبی گفت: همه باید تلاش کنیم تا اقتصاد مقاومتی را در حوزه اقدام و عمل، عملیاتی کنیم و همه باید به هم کمک کنیم.

استکبار جهانی مانعی پیش روی توسعه کشورهای اسلامی

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان به استکبار جهانی اشاره ای داشت و افزود: استکبار جهانی می خواهد جلوی رشد کشورهای اسلامی را بگیرد و ایران در مقابل هرگونه تعرض مقتدرانه از جمهوری اسلامی و از کشورهای اسلامی دفاع خواهد کرد.

وی افزود: اگر در فرامرزها با گروهک های تروریستی نجنگیم امروز در عمق خاک جمهوری اسلامی باید شاهد حرکات امثال گروهک های تروریستی داعش باشیم بنابراین حضور ما در عمق خاک ِ دوست و مسلمان در عراق، در سوریه و در یمن و در هر کشوری که ندایی آزادی خواهانه سر می دهد، دیده خواهد شد.

طهماسبی با بیان این که اگر ما تغییرات را مدیریت نکنیم فردا باید بحران را مدیریت کنیم، تاکید کرد: وظیفه ما و شما بسیجیان در جامعه و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بسیار سنگین است.

وی گفت: امروزه فناوری نقش مهمی در حوزه امنیت و سیاست دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان تصریح کرد: حوزه ما و بسیجیان حوزه شناختی است، توجه به منابع ملی و سرمایه های اجتماعی، اطمینان بخشی در بین اقشار مختلف جامعه برای اعتمادسازی نظام بسیار مفید است.

طهماسبی تاکید کرد: ۱۷۰ مناسبت دینی و مذهبی داریم و هفته بسیج مناسبتی است که باید دستاوردهای نظام به مردم اعلام شود و دستاوردهای نظام نباید به حراج گذاشته شود.

وی با بیان اینکه امنیت پدیده سیال است، گفت: استان گلستان، استان اقوام و مذاهب است و به وحدت ملی استان نباید لطمه وارد شود، ما مسئولیت داریم تا از این ظرفیت وحدت آفرین استفاده کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان در ادامه گفت: همه باید در عرصه امنیت تلاش کنند تا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های خود ادامه بدهند و اشتغال ایجاد شود تا در عرصه آسیب های اجتماعی جوانان ما در این آسیب ها دیده نشوند.