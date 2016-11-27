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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

تساوی سریع خادم الشریعه در دور هشتم گرندپری بانوان جهان

تساوی سریع خادم الشریعه در دور هشتم گرندپری بانوان جهان

سارا سادات خادم الشریعه هشتمین دیدار خود در مرحله آخر مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان را با تساوی برابر قهرمان سال گذشته اروپا به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، «ناتالیا ژوکووا» از اوکراین حریف سارا سادات خادم الشریعه در دور هشتم مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان بود. این رقابت پس از ۱۱ حرکت میان دو شطرنجباز و با توافق آنها با نتیجه تساوی به پایان رسید.

خادم الشریعه که در دیدارهای قبلی خود صاحب دو برد و پنچ تساوی شده بود، با کسب تساوی در دیدار امروز مقابل قهرمان سال گذشته اروپا، ۵ امتیازی شد. 

شرکت کنندگان در مرحله آخر مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان فردا استراحت دارند و روز سه شنبه دیدارهای خود را در دور نهم پیگیری می کنند. در این مرحله از مسابقات خادم الشریعه به مصاف «ون جون جو» از چین می رود. 

سارا سادات خادم الشریعه در مرحله دوم مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان که در ایران برگزار شد، به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. 

کد مطلب 3835522
زینب حاجی حسینی

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