برپایی نمایشگاه پژوهش در کرمانشاه/پژوهشگران برتر معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا معرفت امروز یکشنبه در نشست خبری هفته پژوهش که در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، از برگزاری برنامه های متعدد در این هفته خبر داد.

وی افزود: ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری در راستای اجرای آیین نامه ابلاغی از طرف وزارت علوم تشکیل شده است و برنامه های زیادی چون برگزاری جشنواره های مختلف، نمایشگاه و... را در دستور اقدام دارد.

دبیر کمیته علمی ستاد هفته پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاه در خصوص معیارهای انخاب پژوهشگر برتر سال نیز گفت: پژوهشگران برتر امسال براساس مصوبات ستاد پژوهش در استانداری انتخاب می شوند.

وی از تلاش برای تغییر شیوه انتخاب پژوهشگر برتر و معرفی و شناسایی پژوهشگران در کمیته علمی هفته پژوهش استان طی امسال خبر داد.

معرفت، اشاره ای نیز به شرایط انتخاب پژوهشگران داشت و گفت: پژوهشگران باید حداقلی از فعالیت های پژوهشی را برای رقابت داشته باشند و داشتن حداقل یک طرح پژوهشی مورد تائید دستگاه های پژوهشی برای انتخاب پژوهشگر برتر الزامی است.

وی داشتن حداقل ۱۰۰ امتیاز پژوهشی را ملاک دانست و افزود: امسال پژوهشگران برتر در حوزه های هفت گانه علوم پایه، انسانی، فنی، کشاورزی، دامپزشکی، هنر و کشاورزی انتخاب و معرفی می شوند.

معرفت؛ آخرین مهلت معرفی پژوهشگر برتر از سوی دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی استان را تا پایان آبان ماه اعلام کرد و گفت: تا سوم آذر پرونده های ارسالی بررسی مجدد شده و لیستی از پژوهشگران دارای ملاک های مورد نظر تهیه شده است.

دبیر کمیته علمی ستاد هفته پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاه بر تعامل استانداری کرمانشاه با دانشگاه ها تاکید کرد و آن را عامل انسجام در کارها دانست.

وی اشاره ای به برگزاری هفدهمین جشنواره پژوهشگران برتر داشت و گفت: این جشنواره در هفته ملی پژوهش و فناوری برگزار می شود و از شرکت در این جشنواره از دانشگاه رازی کرمانشاه ۳ پرونده در رشته های فنی، علوم پایه و کشاورزی انتخاب شده است.

معرفت از چاپ یک هزار مقاله پژوهشی طی یکسال اخبر خبر داد و گفت: طی سال های اخیر پژوهش ها تقاضا محور بوده و کارگروه پژوهش و فناوری استان نیز به ریاست استاندار شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: هدف از تشکیل این کارگروه این است که علاوه بر جمع آوری اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی استان نسبت به شکل دهی و نرکیب مجریان امر در این زمینه اقدام شود.

دبیر کمیته علمی ستاد هفته پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاه اشاره ای نیز به موانع حوزه پژوهش در استان داشت و تعیین نیازهای پژوهشی و اولویت های پژوهشی را از جمله این موانع برشمرد.

وی از تلاش برای تغییر ظرفیت های پژوهشی موجود خبر داد و گفت: در این راستا شیوه نامه اجرایی رساله های دانشجویی در حال تدوین است.

معرفت افزود: هم اکنون در استان رویکرد خوبی نسبت به یافتن نیازهای پژوهشی، اولویت های پژوهشی و رتبه بندی آنها وجود دارد.

دبیر کمیته علمی ستاد هفته پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاه از برپایی نمایشگاه پژوهش و فناوری در استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۵ آذر برپا می شود.

وی پژوهش تقاضا محور به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی را ویژگی این نمایشگاه عنوان کرد.