به گزارش خبرنگار مهر، موضوع عدم گازرسانی به هفت مدرسه در روستاهای ازنا باعث شده تا معلم ها بخواهند دانش آموزان نفت با خود به مدرسه ببرند.

اسد عبداللهی فرماندار ازنا ظهر امروز در جلسه بررسی مصوبات سفرهای شهرستانی با اشاره به اینکه هفت مدرسه در روستاهای ازنا وجود دارد که فاقد گاز هستند، گفت: این در حالی است که این روستاها گاز رسانی شده اند اما مدارس فاقد گاز هستند.

وی با بیان اینکه به دلیل کلنگی بودن این مدارس به آنها گازرسانی نمی شود، تصریح کرد: یکی از معلم های این مدارس از دانش آموزان خواسته تا هرکدام دو لیتر نفت با خود به مدرسه بیاورند تا مشکل گرمایشی آنها حل شود.

چگنی مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این مدارس جزو مدارس تخریبی هستند و امکان گازرسانی به آنها نیست، اظهار داشت: این مدارس ابتدا باید تخریب شوند و سپس موتورخانه و سیستم گرمایشی آنها احداث شود.

وی تصریح کرد: سازمان نوسازی مدارس به ما تکلیف کرده که سیستم های گرمایشی گاز سوز و نفتی را جمع کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان با اشاره به اینکه برای این مدارس درخواست بخاری استاندارد داده ایم، گفت: این بخاری ها نفتی هستند اما از طریق سازمان تایید شده اند.

در ادامه این جلسه موضوع توقف پروژه احداث یک مدرسه ۲۴ کلاسه در شهرستان ازنا بررسی شد.

فرماندار ازنا با اشاره به اینکه پروژه این مدرسه ۲۴ کلاسه ۱۲ سال است که آغاز شده اما همچنان به بهره برداری نرسیده است، افزود: قرار بود این مدرسه سال گذشته تحویل داده شود.

چگنی مدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان با اشاره به اینکه پروژه این مدرسه در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت دارد، گفت: مراحل نازک کاری این مدرسه باقی مانده و ادامه کار به دلیل کمبود اعتبار باقی مانده است.

وی بیان کرد: اگر ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شود این پروژه بهمن ماه امسال بهره برداری می شود.