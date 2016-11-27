بسیاری از روستاییان در صورت قطع یارانه ها مهاجرت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی بعد از ظهر یکشنبه در جمع کارکنان بسیج سازندگی استان اظهار کرد: بسیج سازندگی با اقداماتی که طی سال های گذشته انجام داده است می تواند الگوی دستگاه های عریض و طویلی باشد که چابک نیستند.

وی بیان کرد: این دستگاه ها به قدری طویل هستند که توان کار ندارند و گرفتار خودشان هستند بنابراین فرصت رسیدگی به کار مردم را ندارند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واقعیت این است که مردم در روستاها نسبت به انجام امور خود از برخی از دستگاه ها و سیستم اداری ناامید شده اند، ادامه داد: وقتی به روستاها مراجعه می کنیم درد و دل مردم این است که دستگاه ها به ما کاری نداشته باشند ما از آن ها کاری نمی خواهیم.

وی ادامه داد: این یعنی برخی از دستگاه ها نه تنها کاری برای مردم انجام نمی دهند بلکه مانع کار آن ها نیز می شوند.

اگر یارانه نبود بیشتر مردم از روستاها مهاجرت می کردند

عبادی تأکید کرد: در این وضعیت بسیج سازندگی و اقدامات آن همانند خورشیدی است که طلوع کرده و دل مردم را روشن کرده است.

وی بر لزوم ایجاد شغل جایگزین کشاورزی در روستاها تأکید کرد و گفت: اگر بسیج سازندگی بتواند خلاء موجود در این زمینه را پر کند قدم بزرگی برای اشتغال استان برداشته است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اگر یارانه نبود امروز بیشتر مردم از روستاهای خراسان جنوبی و استان های مشابه آن مهاجرت کرده بودند.

عبادی، توسعه صنایع دستی را یکی از زمینه های اشتغال در روستاها دانست و افزود: با این وجود برخی از این صنایع دستی بازار فروش ندارند و دولت این موضوع را تاکنون به خوبی مدیریت نکرده بنابراین نیاز است که بسیج سازندگی در زمینه بازاریابی صنایع دستی نیز ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: نیاز است که بسیج سازندگی با ارائه الگوهای موفق و برگزاری کارگاه های آموزشی اشتغال در روستاها مردم را برای پیدا کردن شغل جایگزین راهنمایی کند.

سرمایه گذار ها به استان جذب شوند

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اگر در اقتصاد مقاومتی نگاه به درون باشد خیلی از مشکلات حل می شود، عنوان داشت: هیچ کدام از مسئولان نظام مخالف سرمایه گذاری خارجی نیستند اما مخالف این هستیم که برخی مدیران ارشد دست روی دست بگذارند و فقط دنبال های کارهای سیاسی باشند و سرمایه گذاری خارجی را راه نجات کشور بدانند.

عبادی با بیان اینکه باید خودمان کار کنیم و دنبال اقتصاد مولد باشیم، ادامه داد: اگر خودمان در استان خود کار کردیم سرمایه گذار هم به استان جذب می شود اما اگر تنها کار سیاسی کنیم و بگوییم که کشور با سرمایه گذاری خارجی نجات می یابد کار اشتباهی است.

نمی توانیم در برابر کم کاری دولت سکوت کنیم

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی می تواند یاور مردم باشد و دولت باید به آن کمک کند، بیان کرد: علاقه داریم دولت کارآمد باشد و در این زمینه آماده هر گونه همکاری هستیم اما در صورت کم کاری نمی توانیم سکوت کنیم.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت پول ندارد را قبول ندارم، بیان کرد: همین چند وقت پیش وزیر نفت اعلام کردند نفت می فروشیم و همه پول آن را دریافت می کنیم، پس این پول کجا می رود؟

عبادی با بیان اینکه یا وزیر نفت دروغ می گوید یا دولت، افزود: اگر نفت می فروشید و پول می گیرید پس چرا پروژه های عمرانی خوابیده است؟ پس چرا نوبت راه آهن و راه های خراسان جنوبی که می شود پول ندارید؟

وی ادامه داد: اگر پول دارید پول ها را به ما هم نشان دهید دولتی که پول دارد باید به مردم رسیدگی کند.