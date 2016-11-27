به گزارش خبرنگار مهر، بوژیدار رادوشویچ با توجه به مصدومیت بیرانوند در دو بازی اخیر پرسپولیس در لیگ برابر صنعت نفت آبادان و پیکان درون دروازه سرخپوشان قرار گرفت و وی نیز توانست رکورد خوب گل نخوردن پرسپولیس را حفظ کند و در هر دو مسابقه اخیر کلین شیت کرد.

این دروازه‌بان در جریان بازی تدارکاتی امروز پرسپولیس برابر تیم دانشجویان از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد و به همین خاطر در اواسط نیمه اول زمین بازی را ترک کرد موضوعی که باعث نگرانی سرخپوشان شد.

این در حالی است که مصدومیت رادوشویچ جدی نیست و وی به بازی آتی سرخپوشان مقابل ماشین سازی می‌رسد.

رادوشویچ در خصوص مصدومیتش به خبرنگار مهر گفت: در بازی امروز کمی احساس درد کردم و به همین خاطر ریسک نکردم تا به بازی ادامه دهم. اما بعد از دقایقی درد متوقف شد و فکر نمی‌کنم مشکلی برای حضور در ادامه تمرینات داشته باشم.