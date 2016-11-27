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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

مصدومیت دروازه‌بان پرسپولیس جدی نیست/ رادو به ماشین‌سازی می‌رسد

مصدومیت دروازه‌بان پرسپولیس جدی نیست/ رادو به ماشین‌سازی می‌رسد

مصدومیت دروازه‌بان کروات پرسپولیس جدی نیست و وی مشکلی برای همراهی سرخپوشان در دیدار با ماشین‌سازی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بوژیدار رادوشویچ با توجه به مصدومیت بیرانوند در دو بازی اخیر پرسپولیس در لیگ برابر صنعت نفت آبادان و پیکان درون دروازه سرخپوشان قرار گرفت و وی نیز توانست رکورد خوب گل نخوردن پرسپولیس را حفظ کند و در هر دو مسابقه اخیر کلین شیت کرد.

این دروازه‌بان در جریان بازی تدارکاتی امروز پرسپولیس برابر تیم دانشجویان از ناحیه کمر دچار مصدومیت شد و به همین خاطر در اواسط نیمه اول زمین بازی را ترک کرد موضوعی که باعث نگرانی سرخپوشان شد. 

این در حالی است که مصدومیت رادوشویچ جدی نیست و وی به بازی آتی سرخپوشان مقابل ماشین سازی می‌رسد.

رادوشویچ در خصوص مصدومیتش به خبرنگار مهر گفت: در بازی امروز کمی احساس درد کردم و به همین خاطر ریسک نکردم تا به بازی ادامه دهم. اما بعد از دقایقی درد متوقف شد و فکر نمی‌کنم مشکلی برای حضور در ادامه تمرینات داشته باشم.

کد مطلب 3835539

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