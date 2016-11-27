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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

همزمان با ۲۸ صفر؛

۱۸۲ نفر مبلغ به مناطق مختلف زنجان اعزام می شوند

۱۸۲ نفر مبلغ به مناطق مختلف زنجان اعزام می شوند

زنجان- مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: همزمان با ۲۸ ماه صفر۱۸۲نفر مبلغ به مناطق مختلف زنجان اعزام می شوند.

حجت‌الاسلام مسعود صفی یاری از اعزام بیش از ۱۸۲ مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان همزمان با ۲۸ ماه صفر خبر داد و  اظهار کرد: طی ۲۸ ماه صفر از این تعداد ۴۵ مبلغ غیر بومی هستند و از حوزه علمیه قم اعزام می شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان به محورهای برنامه های  مبلغین در  ۲۸ ماه صفر اشاره کردو گفت: سخنرانی در خصوص اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی، کاهش آسیب های اجتماعی، شهدای مدافع حرم و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) و جایگاه ولایت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد: از محرم سال گذشته تا محرم امسال برنامه ریزی  های لازم انجام شده است و ورود بافضای محرم بوده و برنامه های مهمی تدوین شده است. 

صفی یاری افزود: نگاه سازمان تبلیغات اسلامی نگاه برنامه ریزی و رصدی و اصلاحی بوده و در این میان طی یک سال گذشته نگاه در زمینه ساماندهی بحث مناسبت های دینی مخصوص محرم بوده است. 

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: از محرم سال گذشته  ۵۰ جلسه در خصوص بحث های مناسب سازی از زوایای مختلف برگزار شد.

کد مطلب 3835543

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