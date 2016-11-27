خروج ۹۰۰ غیرنظامی از شرق حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، مرکز حمیمیم ویژه تلاش های آشتی در سوریه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۹۰۳ نفر از غیرنظامیان از شرق حلب به مناطق تحت کنترل ارتش سوریه رفته اند.

این مرکز بیان کرد: در میان این افراد ۱۱۹ کودک حضور دارند.

بر اساس گزارش مرکز حمیمیم، ساکنان مناطق القادسیه، الحیدریه و مساکن هنانو، افراد مسلح را مجبور به ترک این مناطق کرده اند.

مرکز حمیمیم اعلام کرد: هشت فرد مسلح از شرق حلب خارج شده اند و از گذرگاه های ایجاد شده که ارتش سوریه ایجاد کرده است عبور کرده اند.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه قبلا اعلام کرده بود که ۴۰۰ غیرنظامی از شرق حلب به مناطق تحت سیطره ارتش سوریه فرار کرده اند. این افراد به غرب حلب رفته اند.

رسانه های سوری از تسلط ارتش سوریه بر مساکن هنانو در شهر حلب خبر داده بودند.