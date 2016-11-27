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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد:

افزایش دوباره قیمت گوشت امکان پذیر نیست/دوبار افزایش قیمت در۶ماه

افزایش دوباره قیمت گوشت امکان پذیر نیست/دوبار افزایش قیمت در۶ماه

یاسوج- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری قیمت گوشت دو بار افزایش یافته است و افزایش قیمت این کالای اساسی برای سومین بار امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کشاورز ظهر یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان افزود: کمبود عرضه دام بهانه خوبی برای افزایش قیمت گوشت قرمز نیست و در مباحث اقتصادی این امکان وجود ندارد که طی شش ماه قیمت یک کالای اساسی موردنیاز مردم سه بار افزایش یابد.

وی بیان داشت: دام به میزان کافی در استان وجود دارد و نباید برای افزایش درآمد قصابها، کل جامعه ضرر و زیان ببینند.

کشاورز اظهار داشت: اگر امروز قصابی‌ها درآمد زیادی ندارند، در عوض در فصل تابستان پنج برابر درآمد دارند.

وی بابیان اینکه باید به فکر معیشت مردم باشیم، تصریح کرد: کمبود درآمد در این بخش در برخی فصول نباید از جیب مردم تأمین شود و به مردم فشار وارد شود.

کشاورز با بیان اینکه شاید در این امر فرایند تنظیم بازار یا دامپرروی درست هدایت نشده باشد، گفت: مردم دغدغه‌های زیادی دارند و افزایش قیمت گوشت در این برهه زمانی قابل قبول نیست.

کد مطلب 3835549

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