به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین خیریه در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات کشاورزان خراسان جنوبی، بیان کرد: برخی کشاورزان محصولات خود را با قیمت نازل به فروش می رسانند.

وی با بیان اینکه در این راستا هر ساله بر روی زرشک قیمت گذاری می کنیم، گفت: در سال جاری هر کیلو زرشک تازه برابر با سه هزار ۵۰۰ تومان به عنوان قیمت تضمینی قیمت گذاری شده است.

خیریه خواستار کمک به آبرسانی تحت فشار در مزارع زرشک شد و افزود: در حال حاضر در این زمینه مشکل کمبود نقدینگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه شغل بیشتر روستاییان خراسان جنوبی کشاورزی و دامداری است، افزود: باید با توجه به خشکسالی های پیاپی کشاورزان استان مورد حمایت قرار گیرند.

خیریه با اشاره به راهکارهای حمایت از دامداران خراسان جنوبی، بیان کرد: باید دام های با قیمت ارزان در اختیار آن ها قرار دهیم.

وی با بیان اینکه همچنین باید در تامین علوفه این دام ها به روستاییان کمک کنیم، اظهار کرد: در پایان نیز این دام ها را با قیمتی بیشتر از قیمت اولیه از آن ها خریداری کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: باید برای ماندن روستاییان در مرزها و روستاها تلاش کنیم.

وی با اشاره به صادرات خراسان جنوبی، بیان کرد: در حال حاضر ۷۵ درصد از تولیدات خراسان جنوبی به خارج استان صادر می شود.

خیریه پرداخت مشوق های صادراتی را بسیار ضروری دانست و گفت: پرداخت مشوق های صادراتی طیور یکی از الزامات خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به فعالیت های انجمن های ارگانیک و زرشک و زعفران خراسان جنوبی، بیان کرد: این انجمن ها باید مورد حمات قرار گیرند.

خراسان جنوبی دالان عبوری کالاهای دیگر استان ها

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی بیرجندهم در این جلسه بیان کرد: زمینه حضور واحد های تولیدی در نمایشگاه های بین المللی فراهم شود.

علیرضا خامه زر با بیان اینکه اجاره کردن هر غرفه در نمایشگاه ها هزینه بالایی را می طلبد، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی توان پرداخت این هزینه را ندارند.

وی با بیان اینکه همچنین باید توازنی تجاری با افغانستان انجام شود، گفت: هم اکنون ۱۹ قلم کالا مورد نیاز افغانستان شناسایی شده است.

خامه زر با بیان اینکه متاسفانه دیگر استان ها از خراسان جنوبی به عنوان دالان عبور کالا استفاده می کنند، افزود: این در حالی است که خراسان جنوبی در جذب اعتبارات در ردیف آخر جدول قرار دارد.

وی بیان کرد: هزینه زیرساخت های عبور این کالاها مانند آسفالت، ترافیک و غیره را خراسان جنوبی پرداخت می کند و باید مورد توجه قرار گیرد.