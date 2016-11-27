«ناصرغلامی» دادستان جدید آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی که ظهر امروز یکشنبه به منظور تودیع و معارفه دادستان آبادان در محل باشگاه آبادان برگزار شد، از تلاشهای «احمد شیرعلیزاده» دادستان پیشین آبادان که به مدت سه سال و پنج ماه در این تصدی مشغول فعالیت بود، قدردانی شد.

شیرعلیزاده دادستان پیشین آبادان در این آئین اظهار کرد: هر آنچه به عنوان دادستان آبادان توانستیم در مدت سه سال و پنج ماه تصدی خود در این شهرستان به انجام برسانم حاصل همراهی و تلاشهای تمامی همکارانمان در دستگاه قضائی شهرستان است.

وی با اشاره به آغاز فعالیتش به عنوان دادستان آبادان از تیرماه ۹۲، افزود: در بخش اجرای احکام در مجموع شعب اول و دوم، دو هزار و ۹۴۷ پرونده شامل دو هزار و ۳۷۷ فقره پرونده موجود و ۵۷۰ پرونده ثبت نشده موجود بود که با تلاش و کوشش مجدانه همکاران یک هزار فقره از این پرونده ها مختومه شد ضمن آنکه پرونده ثبت نشده ای نیز باقی نماند.

دادستان پیشین آبادان با بیان اینکه در مدت یاد شده ۱۳ هزار و۵۶۷ فقره پرونده وارد اجرای احکام شدند، عنوان کرد: در مجموع طی مدت یاد شده، ۱۴ هزار و ۵۳۲ فقره پرونده اجرا و مختومه شده است.

شیرعلیزاده تصریح کرد: اجرای احکام آبادان در اکثر ماهها توانسته در سه سال اخیر رتبه نخست را به لحاظ کمیت عملکرد در سطح استان به دست آوردیم که این موضوع در بخش کیفی نیز همین گونه است.

وی گفت: در مدت سرپرستی دادسرا نیز یک هزار و ۹۴۹ فقره پرونده موجود بود که امروز به ۷۴۸ فقره رسیده که این نشان از کاهش هزار و ۲۰۰ فقره پرونده در مدت سرپرستی دادسرا دارد، امروز موجودی قابل قبول را به لحاظ تعداد پرونده ها داریم.

شیرعلیزاده افزود: در طول سه سال و پنج ماه گذشته، ۱۱۵ هزار و ۵۳۲ فقره پرونده به شعب مختلف دادسرا وارد شده و ۱۱۶ هزار و ۵۵۱ پرونده نیز مختومه شده است (نیمی از پرونده ها وارده مجدد هستند).

وی ضمن تاکید بر اهمیت امتیازات سیستمی در دستگاه قضایی که به نوعی مبنای بررسی عملکرد همکاران بخش قضایی است، اظهار کرد: در این زمینه نیز دادسرای آبادان وضعیت خوبی را دارد، به نحوی که در همایش دادستانها که در مرکز استان برگزار شد توانستیم رتبه سوم را در میان سایر شهرهای استان خوزستان به دست آوریم که به طور قطع این روند ادامه خواهد یافت.

دادستان پیشین آبادان تصریح کرد: در بخش اجرای احکام نیز طی مدت یاد شده، قریب به ۱۰ هزار از پرونده های بایگانی اجرای احکام با پالایش به بایگانی راکد منتقل شدند ضمن آنکه دفتر اجرای احکام نیز به شکل یکپارچه درآمد و به شکل پیشخوان امور انجام شد، امروز تمام کارکنان اجرای احکام در یک محل که قابل روئیت برای مردم نیز هست، کارهایشان را به انجام می رسانند که البته دسترسی ارباب رجوع به پرونده وجود ندارد.

شیرعلیزاده، کاهش مراجعات مردمی به مرکز استان را از مزیت های این ملاقات های حضوری دانست و افزود: از دیگر اقدامات ما فعالیتهای اجتماعی بود که در راستای کمک به ارتقای امنیت شهرستان و بهبود عملکرد دادسرا انجام می شد، برگزاری نشستهای مختلف و مستمر با شیوخ، سران و بزرگان عشایر برای حل و فصل و یافتن راهکارهای عملی برای کاهش معضلات اجتماعی به ویژه در بحث تیراندازی های بود.

وی تصریح کرد: حسن تعامل با دستگاه های دولتی، حاکمیتی و عمومی، شورای تامین، نیروی انتظامی و ضابطین قضایی به صورتی که به استقلال و بحث نظارتی قوه قضائیه لطمه نزند برای حسن اجرای قوانین انجام شد.

شیرعلیزاده همچنین از برگزاری امن و موفق انتخابات در سال گذشته به عنوان یکی دیگر از عملکردهای قابل قبول یاد کرد و گفت: با توجه به اتخاذ تدابیر لازم و تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی در آبادان توانستیم انتخاباتی بسیار امن، سالم و بدون حاشیه را در آبادان برگزار کنیم.

دادستان پیشین آبادان از فراهم سازی فضای صمیمانه توام با امنیت ذهنی و روانی برای همکاران در دادگستری برای تحمل فشار و استرس کار و استرسهای حاشیه ای و جانبی بر دوش آنان نباشد که در این خصوص نیز موفق بوده ایم.

وی از انجام نظارتهای زیست محیطی و بر عملکرد دستگاهها از طریق همکاری با اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و بازرسی استان به عنوان دیگر فعالیتهای ثمر بخش در دادسرای آبادان نام برد که سبب جلب رضایتمندی مردم شده بود.

به گزارش مهر، غلامی دادستان جدید آبادان پیشتر به عنوان دادستان شهر رامهرمز مشغول فعالیت بوده است. شیرعلیزاده دادستان پیشین آبادان نیز فعالیت خود را در دادسرای آذربایجان شرقی ادامه می دهد.