دلیل جالب دختر ایرانی برای تساوی/ اتفاق تلخی که همه را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله آخر مسابقات شطرنج گرندپری بانوان جهان که در خانتی مانسیسک روسیه جریان دارد و در دور هشتم این رقابت ها، امروز یکشنبه سارا سادات خادم الشریعه به مصاف «ناتالیا ژوکووا» از اوکراین رفت و در پایان تنها ۱۱ حرکت به تساوی برابر این حریف رضایت داد.

این بانوی شطرنجباز کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این دیدار که خیلی زودتر از انتظار به پایان رسید، توضیح داد و اظهارداشت: امروز شرایط خوبی در محل مسابقه حاکم نبود. بازیکن فرانسوی شرکت کننده در رقابت ها به اسم المیرا اسکریپ چنکو به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد و اصلا اوضاع خوبی نداشت. شرایط این شطرنجباز باعث ناراحتی و نگرانی دیگر شرکت کنندگان شده بود.

وی ادامه داد: حریف اوکراینی امروز من همراه المیرا به بیمارستان رفته بود، او دقایقی قبل از آغاز مسابقه از بیمارستان برگشت و وقتی وارد سالن شد به خاطر اوضاع بازیکن فرانسوی و اینکه وضعیت مشخصی ندارد، اصلا اوضاع روحی خوبی نداشت و خیلی آشفته بود. با این شرایط اما رقابتش با من را آغاز کرد اما بعد از ۱۱ حرکت و در حالیکه بازی با تساوی در جریان بود، از من خواست که بازی را تمام کنیم و من هم موافقت کردم.

این بانوی شطرنجباز کشورمان تاکید کرد: مشکل بازیکن فرانسوی به حدی بد است که شاید نتواند در دور بعد بازی کند. این موضوع روی حریف امروز من که تا بیمارستان همراهی اش کرده بود، تاثیر گذاشته بود طوریکه شرایطش اصلا خوب نبود. به همین دلیل همان خیلی زود بازی را تمام کردیم.

سارا سادات خادم الشریعه ابراز امیدواری کرد که بتواند بعد از یک روز استراحت، در دور نهم مسابقات مقابل حریف چینی خوب کار کند.