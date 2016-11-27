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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

در پیامی:

عارف درگذشت پدر نماینده یزد را تسلیت گفت

عارف درگذشت پدر نماینده یزد را تسلیت گفت

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت پدر نماینده یزد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس سید ابوالفضل موسوی بیوکی

درگذشت اسف‌انگیز پدر بزرگوارتان جناب آقای حاج سید علی موسوی بیوکی ،موجب تاثر فراوان شد.

به رسم ادب و ارادت بر خود فرض می‌دانم مراتب همدردی خود را در این مصیبت اعلام کنم .

از درگاه خداوند متعال آمرزش و علو درجات آن فقید سعید و صبر و اجر و سلامتی جنابعالی که از خدمتگزاران صدیق و متعهد کشورمان هستید را مسالت می‌کنم.

محمدرضا عارف

کد مطلب 3835557

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