عارف درگذشت پدر نماینده یزد را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
جناب آقای مهندس سید ابوالفضل موسوی بیوکی
درگذشت اسفانگیز پدر بزرگوارتان جناب آقای حاج سید علی موسوی بیوکی ،موجب تاثر فراوان شد.
به رسم ادب و ارادت بر خود فرض میدانم مراتب همدردی خود را در این مصیبت اعلام کنم .
از درگاه خداوند متعال آمرزش و علو درجات آن فقید سعید و صبر و اجر و سلامتی جنابعالی که از خدمتگزاران صدیق و متعهد کشورمان هستید را مسالت میکنم.
محمدرضا عارف
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