عارف درگذشت پدر نماینده یزد را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده مردم یزد را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس سید ابوالفضل موسوی بیوکی

درگذشت اسف‌انگیز پدر بزرگوارتان جناب آقای حاج سید علی موسوی بیوکی ،موجب تاثر فراوان شد.

به رسم ادب و ارادت بر خود فرض می‌دانم مراتب همدردی خود را در این مصیبت اعلام کنم .

از درگاه خداوند متعال آمرزش و علو درجات آن فقید سعید و صبر و اجر و سلامتی جنابعالی که از خدمتگزاران صدیق و متعهد کشورمان هستید را مسالت می‌کنم.

محمدرضا عارف