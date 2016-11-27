۸۵ درصد مصوبات سفر استاندار لرستان به بروجرد تحقق یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۸۵ درصد مصوبات این سفرها در بروجرد تحقق یافته است، اظهار داشت: همچنین ۶۰ درصد مصوبات این سفر در اشترینان تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه احداث یک سالن ورزشی چندمنظوره در اشترینان از جمله مصوباتی بوده که اجرایی نشده است، تصریح کرد: همچنین احداث استادیوم ورزشی در بروجرد با مشکل معارض مواجه شده و هنوز اجرایی نشده است.

فرماندار بروجرد با اشاره به اینکه ایجاد داروخانه هلال احمر در بروجرد از دیگر مصوباتی بوده که هنوز اجرایی نشده است، افزود: در روستاهای اشترینان قرار بوده یک سد خاکی اجرا شود که هنوز محقق نشده است.

کورانی فر یادآور شد: سپاه برای احداث این سد اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: همچنین در این سفر مصوب شده که ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات حوادث برای چهارخطه بروجرد - اشترینان تخصیص یابد که هنوز عملیاتی نشده است.