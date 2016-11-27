زیرسوال بردن پیشرفت های کشور بی انصافی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، ظهر یکشنبه، در دیداری با حضور خانواده شهدای ۵آذر گرگان، اظهار کرد: معمولا جوامع بشری روزهایی دارند که در آن حوادثی مهم برای آن ملت رخ داده و این روز باعث می شود آن ملت با تاریخ خود پیوند بخورد و ملت توجه داشته باشند چه سرگذشتی داشته اند و امروز در چه شرایطی هستند.

وی افزود: خداوند به موسی فرمود که به قوم خود «یوم الله» را به یاد بیاور تا قوم بنی اسرائیل بداند و به خاطر بیاورد که چه بر سرش گذشت.

امام جمعه گرگان گفت: اگر انسان گذشته خود را فراموش کند و یادش برود که برای آنچه به دست آورده چه گذشته ای را تجربه کرده است، قدر آنچه به دست آورده را نمی داند و این خود بلای بزرگی است.

وی با یادآوری فرموده خدا به موسی، گفت: آنچه خداوند می گوید بر این است که فراموش نکنیم چه بوده ایم و چه شده ایم.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: باید بدانیم کشور ما چه شرایطی را پشت سر گذاشته است. ما مانند تکه لقمه ای بودیم که گاهی در اختیار آمریکا و گاهی در اختیار انگلیس بود و حتی آن ها برای کشور ما تصمیم گیری می کردند.

وی اضافه کرد: آن زمان بر سر کشور ما حتی بین خودشان دعوا می کردند و مسئولان ما هم هیچ اراده ای نداشتند، بلکه مثل عروسک خیمه شب بازی دستورات آن ها را اجرا می کردند.

کشور بر خلاف گذشته استقلال کامل دارد

نماینده ولی فقیه در استان گلستان، اظهار کرد: کشور ما امروز روی پای خودش ایستاده است و کسی نیست برای ما تصمیم بگیرد و خودمان برای سرنوشت کشور تصمیم می گیریم.

وی ادامه داد: در گذشته ۱۰۰درصد وابسته بودیم ولی امروز مستقل هستیم و روی پای خودمان در حال پیشرفت هستیم.

وی با تاکید بر این که پیشرفت انواع مختلف دارد، گفت: برخی کشورهای کوچک عربی منطقه هم مدعی پیشرفت هستند ولی همه چیز آن ها وابسته به غرب است و از دیگر کشورها به دست آورده اند اما ما با توانمندی خودمان پیشرفت کرده ایم.

امام جمعه گرگان اضافه کرد: گاهی برخی می گویند که این پیشرفت ها دروغ است، اما این حرف ها بی انصافی است زیرا در حوزه های بسیاری مانند نانو، هوافضا و همین مساله هسته ای پیشرفت کرده ایم و این پیشرفت ما آمریکا را پای میز مذاکره نشاند.

وی ادامه داد: امروز با دستاوردهای بسیار مقابل ۶ کشور نشسته ایم و با آن ها مذاکره می کنیم و این نشان دهنده توانمندی های داخلی کشور است.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که اگر این خط ادامه پیدا کند مشکلات حل می شود، گفت: در کشور مشکلاتی مانند رکود اقتصادی و بی کاری داریم اما آنچه زیربنا و اساس توسعه محسوب می شود را دارا هستیم و آن استقلال کشور است.

دشمن می خواهد اساس انقلاب را زیر سوال ببرد

وی تاکید کرد: نباید اصول کشور را به خاطر مشکلات موجود زیر سوال برد. دشمن می خواهد اساس از بین برود و ما از آن ها اطاعت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به شکل گیری انقلاب اسلامی، اضافه کرد: تمام کشور در پیروزی انقلاب سهم داشت. استان ما هم مانند سایر نقاط کشور از ابتدا همراه انقلاب بود و این همراهی در گرگان، در روز ۵ آذر به اوج خود رسید زیرا ۱۴ شهید و بیش از ۱۰۰ زخمی تقدیم انقلاب شد.

امام جمعه گرگان خاطرنشان کرد: باید سعی شود این وقایع تاریخی و حماسی در ذهن ملت ثبت شود و باقی بماند.

در ادامه این نشست، تعدادی از بازماندگان حادثه ۵آذر و خانواده شهدا آن روز به بیان خاطرات خود از حادثه ۵ آذر گرگان پرداختند.

گفتنی است، از سال ۹۵ حادثه ۵ آذر گرگان به عنوان یک رخداد موثر در شکل گیری انقلاب، توسط شورای انقلاب فرهنگی در تقویم کشور ثبت شد. در حادثه ۵آذر گرگان، به دست نیروی رژیم شاهنشاهی ۱۴ نفر شهید و حدود ۱۰۰ نفر هم زخمی شدند.