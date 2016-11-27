امنیت و سلامت مردم در سفرهای داخلی تأمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دردناک تصادف قطار و جان‌باختن جمعی از مسافران حرم رضوی و زوار علی بن موسی الرضا(علیه‌السلام) موجب اندوه و تأسف گردید.

آنچه در این حادثه دردناک به علت قصور یا تقصیر اتفاق افتاد خانواده‌های بسیاری را عزادار کرد. مسئولان اجرایی باید هرچه سریعتر با پیگیری و رسیدگی به وضعیت مصدومان بپردازند. لازم است، برای تأمین امنیت و سلامت مردم در سفرهای داخلی تلاش کنند و با برنامه‌ریزی و مدیریت، حافظ جان و سلامت مردم باشند تا راه تکرار بر چنین حوادث غمباری بسته شود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه تلخ، از خداوند متعال‌ برای‌ مجروحان، شفای عاجل‌ و برای جان‌باختگان‌ طلب مغفرت‌ و رحمت می‌نماید.

شهادت زائران حسینی(ع) در انفجار حله اوج وحشیگری تکفیری‌های داعشی را نشان داد

اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین در پی حادثه دلخراش انفجار تروریستی در حله عراق پیامی صادر کرد که بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اخبار حادثه دلخراش و غم انگیز شهادت جمعی از زوار حسینی در انفجار تروریستی و جنایت کور مزدوران استکبار، بار دیگر اوج وحشیگری و خونخواری تکفیری‌های داعشی را نشان داد. آنان که توان دیدن عظمت و اقتدار راهپیمایی میلیونی اربعین را نداشتند در اقدامی بی‌رحمانه ‌زهر کینه خود را ریختند تا باز هم مظلومیت شیعیان و ظلم وسبعیت خود را آشکار کنند.

ظلمی که امروز در اقصی نقاط جهان در پناه حمایت آشکار استکبار و صهیونیسم بر مسلمانان عراق، بحرین، افغانستان، پاکستان، نیجریه و یمن وارد می‌شود آتش خشم و زبونی تکفیری‌ها و تروریست‌ها از حضور پر شور و بصیرت عزاداران حسینی(ع) در حمایت از دین خداست و همچنان پاسخ ما به این کینه‌ها و جنایت‌ها «موتوا بِغَیظِکُم» است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار شهدای این حادثه تروریستی، از مسئولین دولتی می‌خواهد: با پیگیری هرچه سریعتر در شناسایی و احراز هویت مصدومان و شهدا، از درد و آلام خانواده‌های آنان بکاهد و با مدیریت و برنامه‌ریزی حفظ امنیت زوار حسینی در خارج از کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

خداوند انشاءالله شهدای عزیز این حادثه خونین را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد و مجروحان و مصدومان را شفای عاجل عنایت فرماید.