به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار «رجینه» به عنوان یکی از اجزای بسته آموزشی و همراه با آموزش فصل چهارم کتاب درسی پایه دهم رشته صنایع دستی-فرش با نام نقشه کشی رایانه ای برای تسهیل یادگیری هنرجویان در گروه تالیف این رشته طراحی و تولید شده است. کاربرد این نرم افزار، محاسبه رج شمار انواع نقشه های فرش بر اساس طول، عرض و تراکم بافت ونیز تبدیل اعداد به واحد Pixel و تعیین Resolution مورد نیاز برای هر نقشه می باشد. برای استفاده بهینه از این نرم افزار پیشنهاد می شود نرم افزار فتوشاپ با ورژن CS و یا CC بر رایانه نصب شود.

براساس این گزارش، راهنمای نصب نرم افزار به شرح زیر است:

- نصب نرم افزار رجینه بر روی ویندوز ۷ و ویندوزهای بالاتر امکان پذیر است.

- برای نصب این نرم افزار وجود نرم افزار NET . Framework بر روی ویندوز ضروری است.

- برای نصب NET . Framework رایانه را به اینترنت متصل کرده و آن را از سایت های معتبر دانلود و سپس مراحل نصب را انجام دهید.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دفتر تالیف کتب درسی فنی، حرفه ای و کاردانش به نشانی http://tvoccd.medu.ir مراجعه کنند.