سرمای شدید به کشاورزان خراسان رضوی ۵۰ میلیارد تومان خسارت زد

مجتبی مزروعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به دلیل برودت هوا در روزهای گذشته بخش کشاورزی آسیب های زیادی دیده است، اظهار کرد: براساس برآوردهایی که در این خصوص صورت گرفته است، به بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری خراسان رضوی خسارت‌های زیادی وارد شده است.

وی افزود: با توجه به گزارش دریافتی از ۹ شهرستان خراسان رضوی، خسارات وارده به محصولات گندم و جو، کلزا، زعفران و چغندر قندر این شهرستان‌ها، در سطح حدود ۱۸ هزار هکتار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در رابطه با نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌های کشاورزی تصریح کرد: بیمه به عنوان کمک هزینه و جبران بخشی از خسارت های آن‌ها در نظر گرفته شده است، همچنین کشاورزان باید با انگیزه بیشتری به سرعت همه تولیدات خود را بیمه کنند تا در چنین شرایطی کمتر دچار خسارت شوند.