  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

رئیس سازمان کشاورزی خراسان رضوی:

سرمای شدید به کشاورزان خراسان رضوی ۵۰ میلیارد تومان خسارت زد

سرمای شدید به کشاورزان خراسان رضوی ۵۰ میلیارد تومان خسارت زد

مشهد ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در چند روز اخیر به دلیل سرمای شدید به کشاورزان خراسان رضوی ۵۰ میلیارد تومان خسارت وارد شد.

مجتبی مزروعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به دلیل برودت هوا در روزهای گذشته بخش کشاورزی آسیب های زیادی دیده است، اظهار کرد: براساس برآوردهایی که در این خصوص صورت گرفته است، به بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری خراسان رضوی خسارت‌های زیادی وارد شده است.

وی افزود: با توجه به گزارش دریافتی از ۹ شهرستان خراسان رضوی، خسارات وارده به محصولات گندم و جو، کلزا، زعفران و چغندر قندر این شهرستان‌ها، در سطح حدود ۱۸ هزار هکتار و ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در رابطه با  نحوه جبران خسارت توسط بیمه‌های کشاورزی تصریح کرد: بیمه به عنوان کمک هزینه و جبران بخشی از خسارت های آن‌ها در نظر گرفته شده است، همچنین کشاورزان باید با انگیزه بیشتری به سرعت همه تولیدات خود را بیمه کنند تا در چنین شرایطی کمتر دچار خسارت شوند.

کد مطلب 3835583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها