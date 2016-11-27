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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۵

پس از نشست اعضای شورای فنی؛

نصیرشلال مشاور و ربیعی مربی تیم ملی وزنه‌برداری شد

نصیرشلال مشاور و ربیعی مربی تیم ملی وزنه‌برداری شد

طبق مصوبات شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری، مربی و مشاور سرمربی تیم ملی بزرگسالان مشخص و معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری با محوریت بررسی آئین‌نامه عقد قرارداد با کادرفنی، ورزشکاران، سرپرستان تیم‌های ملی در حالی برگزار شد که در نهایت با توجه به نفرات پیشنهادی سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی، وحید ربیعی به عنوان مربی بزرگسالان و نواب نصیر شلال به عنوان مشاور سرمربی معرفی شدند.

همچنین ۱۴ وزنه‌بردار جوان به نخستین مرحله اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان دعوت شدند که کادر فنی در پایان این اردوی ۲۱ روزه، ۵ تا ۷ نفر از بهترین نفرات را گزینش و به مرحله بعدی تمرینات دعوت خواهد کرد.

نخستین مرحله از اردوی تیم ملی وزنه برداری از روز جمعه ۱۲ آذرماه آغاز می شود.

کد مطلب 3835586

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