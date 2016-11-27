حوزه علمیه جایگاه کسانی است که دغدغه مطالبات رهبری را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای مدرسه علمیه خواهران کوثر قزوین که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار کرد: اساتید حوزههای علمیه باید کاملاً انس با معارف قرآنی و دینی پیدا کنند و حقیقتاً بسیجی باشند تا بتوانند در حوزه اثرگذار باشند.
وی به اهمیت پژوهش در حوزههای علمیه اشاره کرد و افزود: زمانی بنده به خاطر دغدغههایی که در زمینه حوزه علمیه داشتم از قم به قزوین آمدم و معاونت پژوهش را در حوزه علمیه قزوین فعال کردم.
امامجمعه قزوین ادامه داد: حوزه علمیه قم پس از قزوین معاونت پژوهش خود را راه اندازی کرد و اگر آن روند و نگاه پژوهشی ادامه مییافت امروز حوزه علمیه قزوین سرآمد همه حوزههای علمیه در کشور بود.
رئیس شورای عالی حوزه علمیه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، «جدی بودن در دین» را یکی از ویژگیهای بسیجی معرفی کرد و گفت: آنهایی که حقیقتاً مسلمان هستند و در امر دینداری جدی هستند، در جرگه بسیجیان قرار دارند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه بسیجی آدمی فعال و متدین است، اظهار کرد: اگر کسی در عرصه دین فعال نباشد، بسیجی نیست و نمیتوان کسی را بسیجی نامید، در حالیکه در حوزه دین فعالیتی ندارد.
وی بیان کرد: رهبری با عناوینی چون انقلابی بودن و انقلابی ماندن به ویژه در حوزههای علمیه، میخواهند ما را فعال کنند زیرا فعال بودن یکی از شاخصههای مهم بسیجی است و جامعه ما نیز به این معنا بسیار نیازمند است.
آیتالله عابدینی با تأکید بر اینکه بصیرت و بینایی از دیگر شاخصههای بسیجی بودن است، ادامه داد: آدم با بصیرت و بینا، بسیجی است و میداند که همواره باید حامی مظلومان و ستمدیدگان باشد.
امامجمعه قزوین با اشاره به ظلمهای امریکا و متحدانش در کشورهای عراق، یمن، فلسطین و سوریه، تأکید کرد: بسیجیان به خاطر بهرهمندی از بصیرت و بینایی میدانند که امریکا هیچگاه دلسوز و حامی مسلمانان نبوده و نخواهد بود و هیچ جنگندهای از امریکا در عراق به پرواز در نمیآید مگر در حمایت از داعش و گروههای تروریستی.
وی بیان کرد: بسیجی فقط به فکر پیشرفت فردی نیست بلکه همواره به دنبال فراهم کردن شرایطی است که جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد؛ همانگونه که امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی عمل کردند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تأکید کرد: پیگیری مجدانه مطالبات رهبری از سوی حوزههای علمیه بسیار حائز اهمیت است و آنهایی که دغدغه تحقق مطالبات رهبری را ندارند و با ایشان همسو نیستند در حقیقت با قرآن مخالفت میکنند و جایشان در حوزه علمیه نیست.
وی گفت: امروز جامعه ما به این معنا نیازمند است که اسلام و ایمان را در مرحله عمل بیاورد و اگر این هدف محقق شود بسیاری از معضلات و مشکلات جامعه برطرف خواهد شد.
رئیس شورای عالی حوزه علمیه استان قزوین تصریح کرد: دین در اندیشه ما وجود دارد اما در عمل به دین ضعیف هستیم. اگر جامعه ما در عمل به دین ضعیف عمل نمیکرد اینقدر شاهد طلاق، بزهکاری و اعتیاد نبودیم.
وی در پایان گفت: یکی از جدیترین رسالتهای حوزههای علمیه راهنمایی مردم به سمت عمل به دستورات دینی است و باید تلاش کنیم شرایط تحقق این هدف مهم را فراهم کنیم.
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