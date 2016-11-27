مخترعان باید مورد حمایت ویژه مدیران اجرایی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری روز یکشنبه در نشست کارگروه فناوری و اطلاعات استان اظهار کرد: با توجه با تعداد بسیار زیاد فارغ التحصیلان دانشگاهی باید به سمتی حرکت کنیم که ایده های افراد خلاق را با ارائه تسهیلات و مشوق ها تجاری سازی کنیم تا همگان از مزایای آنها بهره مند شوند.

وی با اشاره به نامگذاری ۱۴ تا ۲۱ آذر به عنوان هفته پژوهش افزود: این هفته فرصت مغتنمی است تا ضمن معرفی دستاوردهای پژوهشگران و افراد دارای ایده های برتر بتوانیم زمینه شکوفایی و تجاری سازی محصولات آنان را فراهم کنیم.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: چشم انداز آینده کشور استان با توجه به ظرفیت های طبیعی و نیروی انسانی مستعد بسیار روشن است و در صورت حمایت مسئولان می توان روز به روز شاهد شکوفایی خلاقیت های جوانان استان در رشته های مختلف علمی و تخصصی بود.

وی تاکید کرد: مراکز آموزش عالی باید در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حضور حداکثری و فعالی داشته باشند تا زمینه ترغیب سایر مراکز را نیز در این حوزه شاهد باشیم و رویکرد پژوهش محوری در اولویت برنامه های مدایران دانشگاهی باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه ایلام نیز در این جلسه گفت: دستگاه های اجرایی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود را به این مرکز ارائه دهند تا در مراسمی از افراد برگزیده تجلیل شود.