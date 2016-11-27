به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در همایش ملی «بسترهای امنیت اجتماعی در آئینه امنیت ملی» طی سخنانی با تسلیت فرا رسیدن رحلت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: فقدان پیامبر اسلام برای مسلمانان بسیار دردناک است.

وی با بیان اینکه دین اسلام تامین کننده نیاز بشر است عنوان کرد: هدف پیامبر(ص) بعد از استقرار در مدینه تشکیل حکومت اسلامی بود.

فلسفه حکومت اسلامی حاکم شدن عدالت است

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه حکومت اسلامی متضاد و متفاوت از سایر حکومت ها است بیان داشت: در راس حکومت اسلامی ولی خدا قرار داشته و فلسفه حکومت دینی با سایر حکومت ها فرق دارد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه فلسفه حکومت پیامبر(ص) حاکم شدن عدالت در جامعه بوده است گفت: همچنین هدف حضرت علی(ع) نیز در این زمینه تحقق عدالت و دیانت و همچنین حاکم شدن فرهنگ دینی در جامعه بوده است.

وی بر ضرورت توجه به اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد و گفت: همچنین باید همواره با اقدامات لازم زمینه برای تحقق امنیت در جامعه فراهم شود و امنیت در همه ابعاد مختلف و گوناگون ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه تشکیل نیروهای مسلح برای برقراری امنیت در حکومت اسلامی است گفت: حکومت باید امنیت اجتماع و مردم را تامین کند.

ضرورت ارتقای امنیت اجتماعی

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مهم ترین بعد امنیت جامعه، بعد امنیت سیاسی و اخلاقی است تصریح کرد: اگر این دو نوع از امنیت محقق شود سایر امنیت ها در جامعه نیز برقرار می شود.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه ایجاد امنیت توسعه و پیشرفت است گفت: اگر امنیت وجود داشته باشد اقتصاد رونق پیدا می کند و زمینه برای توسعه و پیشرفت فراهم می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دشمنان همواره با تبلیغات منفی ناامنی را از ایران گزارش می دهند گفت: استکبار جهانی همواره درگیری و ناامنی را در کشور ایران نشان می دهد.

آیت الله میرعمادی این امر موجب می شود که کسی قصد سرمایه گذاری در کشور را نداشته باشد گفت: امنیت اجتماعی مسئله ای مهم بوده و باید همواره برای ارتقای آن کار صورت گیرد.

عده ای «آب به آسیاب» دشمن می ریزند

وی با بیان اینکه امنیت موجب اصلاح فرهنگ، اقتصاد و ... می شود گفت: بزرگ نمایی ناامنی در کشور ایران کار دشمن بوده و متاسفانه عده ای نیز آن را برجسته می کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه عده ای «آب به آسیاب» دشمن می ریزند گفت: رسانه ها نباید امنیت موجود در کشور را تضعیف کنند چرا که امروز به برکت ایجاد وحدت، شاهد برقراری امنیتی مطلوب در کشور هستیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه امنیت حاکم بر کشور مدیون وجود مقام معظم رهبری است گفت: رهبری با درایت و هوشیاری این امنیت را برای کشور به ارمغان آورده است.