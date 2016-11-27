۱۲ هزار و ۵۶۲ مورد شکایات قابل رسیدگی از ابتدای سال ۹۵ صورت گرفته

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدسی ظهر یکشنبه در نشست خبری ویژه تشریح اقدامات و برنامههای دهه پایانی ماه صفر با تاکید به اینکه ساماندهی پوشاک برند در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: تعداد ۲۰۰ نفر از بازرسان اصناف، اتحادیهها و سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در حال رسیدگی به تخلفات هستند که هماهنگی بین سازمانهای خصوصی و دولتی سبب تسریع دراین راستا میشود.
وی افزود: در زمان افزایش ورود زائران به مشهد فروش کالاهای تقلبی نگرانیهای زیادی را به وجود می آورد ، زیرا کالاهای تقلبی را معمولاً به مجاوران نمیتوان فروخت.
رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در رابطه با تعداد شکایات صورت گرفته از ابتدای سال ۹۵ ابراز کرد: تعداد کل شکایات قابل رسیدگی ۱۲ هزار و ۵۶۲ مورد بوده که برای پنج هزار و ۵۵۱ از این شکایتها بازرس فرستاده شده و ۴۵ درصد از تماسها تخلف واقعی بوده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد ۳۳۳ هزار بازرسی در خراسان رضوی انجام شده که ۲۲ هزار واحد متخلف بودهاند، تصریح کرد: همچنین در حوزه قاچاق تعداد بازرسیها ۱۴ هزارمورد بوده است که ۳۵۰ پرونده متخلف کشف شده و نسبت به سال گذشته رشد ۱۷۰ درصدی در نظارت بر کالای قاچاق را داشتهایم.
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