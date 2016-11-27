تولید یک ماده پرکاربرد شیمیایی از آب و شکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، تأسیسات فوق مدرن شرکت Novamont در دلتای رودخانه «پو ریور» ایتالیا راه اندازی شده و از این حیث که ماده شیمیایی مورد نیاز در تولید مواد پلاستیکی را از منابع تجدیدپذیر انرژی همچون آب و شکر می سازد در دنیا لقب «نخستین» را گرفته است.

این ترکیب بوتاندیول زیستی نام دارد که اساسا برای تولید پلاستیکهای زیست تجزیه پذیر پرکاربرد در ساخت کیسه و کیف خرید به کار گرفته می شود.

به طور کلی بوتاندیول زیستی ترکیب شیمیایی بسیار کاربردی در صنایع مختلف است که از صنایع شیمیایی گرفته تا تولید تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال استفاده از این محصول در تولید محصولات پلاستیکی به وفور دیده می شود.

اکنون محققان دست به نوآوری زده و به جای تولید این ترکیب از مواد نفتی به سراغ فرمولهای شیمیایی مبتنی بر شکر رفته اند که بدین ترتیب تولید آن را به فرآیندی دوست دار محیط زیست تبدیل می کند.

این نوآوری درحالی ارایه شده که هم اکنون تولید بوتاندیول زیستی با تکیه بر منابع سوختهای فسیلی صورت می گیرد.

پیش بینی می شود از این طریق سهم این ترکیب در تولید گازهای گلخانه ای ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد.