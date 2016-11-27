شهروندان زنجانی در مصرف گاز صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان زنجان، مهار آتش در مراتع استان زنجان توسط اداره کل منابع طبیعی طی سالجاری را بسیار مطلوب عنوان کردو افزود: خوشبختانه با عملکرد خوب این اداره کل جلوی خسارت های زیاد گرفته شده است.

وی اظهار کرد: از ۳۱ حادثه در سطح کشور حدود ۱۸ حادثه طی سال های گذشته در استان زنجان رخ داده است و با توجه به حاثه خیز بودن استان می طلبد که همه دستگاه های کمک رسان و امدادی در آماده باش کامل باشند.

استاندار زنجان با بیان اینکه آزاد راه زنجان به قزوین از مهمترین محورهای مواصلاتی استان است و به عنوان شاهراه ارتباطی مرکز به غرب و شمالغرب کشور مطرح است، گفت: در سالهای گذشته با بارش برف و کولاک در این محور شاهد مسدودشدن این آزاد را به مدت طولانی بودیم، بنابراین آمادگی لازم را دستگاهای ذی ربط داشته باشند تا در موقع بحران و مشکل زودتر این محور بازگشایی شود.

درویش امیری تصریح کرد: آزاد راه زنجان به قزوین به عنوان یکی از محورهای اصلی ارتباطی کشور است و باید در زمینه رفع مشکلات این محور برنامه ریزی ویژه صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های عضو ستاد بحران استان باید آماده گی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی را در فصل سرما داشته باشند، افزود: با وجود کمبود بارش ها، دستگاه های عضو ستاد بحران در آماده باش کامل باشند و در حوادث مدیریت و تمهیدات لازم را داشته باشند.

درویش امیری از شهروندان زنجانی خواست نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز تلاش کنند و در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند.

استاندار زنجان یاد آورشد: طی روزهای گذشته شاهد افت دما در استان بودیم و شاید در روزهای آینده هم افت دما وجود داشته باشند بنابراین شهروندان زنجانی در مصرف گاز مدیریت لازم را داشته باشند تا استانهای دیگر هم از این نعمت استفاده کنند.

درویش امیری گفت: شهرداری ها در زمستان و مواقع بارش برف برف روبی از عابر پیاده و خیابانها را در دستور کار داشته باشند و بارش برف ۲۰، ۳۰ سانتی متری نباید در سطح شهرها و راه های ارتباطی مشکل برای تردد ایجاد کند.

وی ابراز کرد: شهرداری ها و دهیاری ها، امور حمل و نقل و پایانه ها و جمعیت هلال احمر جزو دستگاه های مهم در شرایط بحران هستند و همواره باید در مواقع بحرانی در آمادگی کامل باشند.