باید در مصرف درآمدهای حاصل از وقف نیت واقف مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه وقف را فرهنگ غنی و ریشه دار در اسلام دانست و اظهار داشت: وقف ثروت و اموالی عمومی است.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: درآمدهای حاصل از وقف در امور مختلف همچون احداث مدرسه، حوزه های علمیه، کمک به نیازمندان و .. به مصرف می‌رسد که کمک بزرگی به جامعه به شمار است.

آیت الله علما افزود: مساحت زیادی از شهر کرمانشاه وقف است و این مسئله امر نشان دهنده اهتمام پیشینیان این دیار به امر وقف است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی و مردم باید در ترویج وقف تلاش کنند، گفت: کارهای فرهنگی تاثیر زیادی در جامعه خواهد داشت.

آیت الله علما اظهار کرد: باید در مصرف درآمد های حاصل از وقف احتیاط زیادی شود و نیت واقف مورد توجه باشد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره اهمیت وقف در دین اسلام بیان کرد: وقف از ارکان حکومت محسوب می‌شود.