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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۹

امام جمعه کرمانشاه:

باید در مصرف درآمدهای حاصل از وقف نیت واقف مورد توجه باشد

باید در مصرف درآمدهای حاصل از وقف نیت واقف مورد توجه باشد

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: باید در مصرف درآمد های حاصل از وقف احتیاط  زیادی شود و نیت واقف مورد توجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز یکشنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه وقف را فرهنگ غنی و ریشه دار در اسلام دانست و اظهار داشت: وقف ثروت و اموالی عمومی است.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: درآمدهای حاصل از وقف در امور مختلف همچون احداث  مدرسه، حوزه های علمیه، کمک به نیازمندان و .. به مصرف می‌رسد که کمک بزرگی به جامعه به شمار است.

آیت الله علما افزود: مساحت زیادی از شهر کرمانشاه وقف است و این مسئله امر نشان دهنده اهتمام پیشینیان این دیار به امر وقف است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی و مردم باید در ترویج وقف تلاش کنند، گفت: کارهای فرهنگی تاثیر زیادی در  جامعه خواهد داشت.

آیت الله علما اظهار کرد: باید در مصرف درآمد های حاصل از وقف احتیاط  زیادی شود و نیت واقف مورد توجه باشد.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره اهمیت وقف در دین اسلام بیان کرد: وقف از  ارکان حکومت محسوب می‌شود.

کد مطلب 3835620

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