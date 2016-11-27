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۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

دوری شش ماهه قلی پور از مسابقات/ قهرمان ووشو زیر تیغ جراحان

دوری شش ماهه قلی پور از مسابقات/ قهرمان ووشو زیر تیغ جراحان

سرگروه تیم ملی ووشو به دلیل آسیب دیدگی باید پای آسیب دیدگی خود را به تیغ جراحان سپرده و تا شش ماه آینده نمی تواند در تمرینات ووشو شرکت کند.

به گزارش خبرنگارمهر، حمیدرضا قلی‌پور ووشوکار تیم پارس جنوبی در جریان مبارزات لیگ برتر ووشو از ناحیه زانوی پای راست دچار مصدومیت شدید شده است. 

پزشکان پس از بررسی MRI  قسمت آسیب دیده از پارگی رباط صلیبی این ورزشکار خبر داده و اعلام داشته اند باید برای بهبودی جراحی شود. 

به همین دلیل طبق تصمیم دکتر کیهانی، فردا( دوشنبه) در بیمارستان کیان تهران زانوی آسیب دیده قلی پور تحت عمل جراحی قرار بگیرد. احتمالا او این فصل از لیگ برتر را از دست خواهد داد و حداقل ۶ ماه باید به دور از میادین باشد. 

سال آینده ووشو ایران رقابتهای قهرمانی جهان را پیش رو دارد و مسئولان فدراسیون امیدوارند تا زمان برگزاری مسابقات جهانی، وی شرایط حضور در تمرینات و مسابقات را پیدا کند. 

کد مطلب 3835622

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