ارسال ۶۶ مقاله به همایش«بسترهای امنیت اجتماعی در آئینه امنیت ملی»

به گزارش خبرنگار مهر، یزدادن سهرابی ظهر یکشنبه در همایش ملی «بسترهای امنیت اجتماعی در آئینه امنیت ملی» در لرستان در سخنانی اظهار داشت: در مجموع ۶۶ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

وی با اشاره به انتخاب مقالات برتر این همایش عنوان کرد: در نهایت پس از بررسی های صورت گرفته ۱۰ مقاله به عنوان مقالات برتر همایش ملی «بسترهای امنیت اجتماعی در آئینه امنیت ملی» در استان لرستان انتخاب شد.

دبیر همایش ملی «بسترهای امنیت اجتماعی در آئینه امنیت ملی» در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت مجمع مشورتی جوانان نماینده ولی فقیه در لرستان بیان داشت: در حال حاضر بیش از هزار جوان لرستانی عضو این مجمع هستند.

سهرابی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه امنیت امروز کشور به برکت خون شهدا و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری است گفت: ایران اسلامی با رهبری مقام معظم رهبری امروز در اوج عزت و اقتدار بوده و استکبار جهانی و هم پیمانان آن در مقابل این قدرت و امنیت ایران اسلامی سر تعظیم فرو آورده است.