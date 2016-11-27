لزوم توجه به پیشگیری از بیماری در مولفه های طرح تحول نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر یکشنبه در نشست هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با سمن ها و خیریه های حوزه سلامت در اراک، اظهار داشت: در حوزه سلامت نباید دید خود را محدود کرده و فقط به حوزه درمان توجه کنیم، چرا که ابعاد حوزه سلامت بسیار فراتر از درمان است و امروز همگان اذعان دارند که باید پیشگیری و رعایت بهداشت در کنار درمان، بیشتر از گذشته مورد توجه باشد.

وی افزود: حتی در طرح تحول سلامت هم به نظر می رسد که بحث پیشگیری و بهداشت، مورد غفلت قرار گرفته، در حالی که اگر ما بخواهیم به شرایط پایدار در حوزه سلامت برسیم، باید تاکید ویژه بر پیشگیری و بهداشت داشته باشیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: پیشگیری در نظام بهداشت و درمان کشور ما مورد غفلت قرار گرفته در حالی که این مهم می‌تواند بسیاری از مشکلات را در بخش سلامت کاهش دهد و باید در این زمینه سرمایه‌گذاری شود.

کریمی با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور بیان کرد: اجرای این طرح بدهی‌هایی را برای دولت به همراه داشته که باید در این زمینه چاره اندیشی و اگر لازم است نحوه اجرای طرح اصلاح شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: در اجرای طرح تحول نظام سلامت ارائه خدمات بهداشتی درمانی از جمعیت هدف پنج میلیونی به یازده میلیون رسیده که خدمت رسانی را سخت می کند در حالی که این خدمات باید به کسانی ارائه شود که برای تامین هزینه های درمان در مضیقه هستند.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم و موثر سازمان های مردم نهاد در کشورمان و به تبع آن استان، افزود: جلب مشارکت های مردمی در راستای ارتقای حوزه سلامت اهمیت ویژه ای دارد و این مهم در کشورهای دیگر دنیا نیز مورد است، چرا که این مشارکت های مردم نهاد، بسیاری از کمبودها را در حوزه بهداشت و درمان رفع می کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی همچنین بر جذب مشارکت های مردمی به منظور تسریع در اجرای طرح توسعه بیمارستان آیت الله خوانساری اراک به عنوان تنها بیمارستان تخصصی سرطان مرکزی و استان های همجوار تاکید کرد.