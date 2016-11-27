جلوگیری از فرسایش خاک باید مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران، بر آماده باش تمام دستگاه های عضو ستاد بحران در استان تاکید کرد و افزود: ایران جزو کشورهای حادثه خیز است و ۱۸ حادثه طی سال های اخیز در استان زنجان رخ داده است، بنابراین باید دستگاههای ذیربط برای خدمات رسانی در آماده باش باشد.

وی ادامه به امدادرسانی به آسیب دیدگان در جاده ها اشاره کرد و گفت: کمک به آسیب دیدگان باید با مدیریت و برنامه ریزی باشد.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: باید راهنمایی ها به آسیب دیدگان در مواقع بحرانی به صورت درست و برنامه ریزی شده باشد و اگر حادثه ای در جاده رخ داده مانع از ادامه سفر مسافران شوند چرا که در سال های گذشته شاهد بروز حوادث جاده ای در فصل زمستان بودیم.

رحمتی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص مواقع بحرانی در دستور کار قرار گیرد و ستاد مدیریت بحران با همکاری دستگاه های عضو این ستاد نسبت به خدمات رسانی به حادثه دیدگان اقدام کنند.

وی با بیان اینکه زمین و خاک بستری برای ریزگردها بوده و تولید توده ریزگردها را دارند بنابراین باید به فرسایش خاک توجه شود، گفت: کل کشور با پدیده ریز گردها درگیر بوده و منشا ریزگردها در خارج از استان است.

