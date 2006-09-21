برنامه پخش مسابقات فوتبال ليگ هاي اروپايي اعلام شد

به گزارش خبرنگار"مهر" تاريخ و زمان پخش مسابقات ليگ هاي كشورهاي انگليس ، اسپانيا و آلمان كه بطور زنده و مستقيم از شبكه سوم سيما براي علاقمندان فوتبال پخش خواهد شد ، به شرح زير است :
مسابقات فوتبال ليگ برتر انگليس:
شنبه1/7/85
*ليورپول - تاتنهام (ساعت 15/15)
يكشنبه 2/7/85
نيوكاسل - اورتون (ساعت 30/18)
مسابقات لاليگاي اسپانيا:
شنبه1/7/ 85
*رئال بتيس - رئال مادريد (ساعت 30/23)
يكشنبه 2/7/85
*بارسلونا - والنسيا (ساعت 30/22)
مسابقات فوتبال بوندس ليگاي آلمان:
شنبه 1/7/85
*هامبورگ - وردربرمن (ساعت 17)
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