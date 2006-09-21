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۳۰ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۲۸

برنامه پخش مسابقات فوتبال ليگ هاي اروپايي اعلام شد

برنامه پخش مسابقات فوتبال ليگ هاي اروپايي اعلام شد

مسابقات فوتبال ليگ هاي مختلف كشورهاي اروپايي از ابتداي هفته آينده از شبكه سوم سيما پخش خواهد شد .

به گزارش خبرنگار"مهر" تاريخ و زمان پخش مسابقات ليگ هاي كشورهاي انگليس ، اسپانيا و آلمان كه بطور زنده و مستقيم از شبكه سوم سيما براي علاقمندان فوتبال پخش خواهد شد ، به شرح زير است : 

مسابقات فوتبال ليگ برتر انگليس:
شنبه1/7/85
*ليورپول - تاتنهام (ساعت 15/15)
يكشنبه 2/7/85
نيوكاسل - اورتون (ساعت 30/18)

مسابقات لاليگاي اسپانيا:
شنبه1/7/ 85
*رئال بتيس - رئال مادريد (ساعت 30/23)
يكشنبه 2/7/85
*بارسلونا - والنسيا (ساعت 30/22)

مسابقات فوتبال بوندس ليگاي آلمان:
شنبه 1/7/85
*هامبورگ - وردربرمن (ساعت 17)

کد مطلب 383565

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