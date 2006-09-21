برنامه پخش مسابقات فوتبال ليگ هاي اروپايي اعلام شد

به گزارش خبرنگار"مهر" تاريخ و زمان پخش مسابقات ليگ هاي كشورهاي انگليس ، اسپانيا و آلمان كه بطور زنده و مستقيم از شبكه سوم سيما براي علاقمندان فوتبال پخش خواهد شد ، به شرح زير است :



مسابقات فوتبال ليگ برتر انگليس:

شنبه1/7/85

*ليورپول - تاتنهام (ساعت 15/15)

يكشنبه 2/7/85

نيوكاسل - اورتون (ساعت 30/18)

مسابقات لاليگاي اسپانيا:

شنبه1/7/ 85

*رئال بتيس - رئال مادريد (ساعت 30/23)

يكشنبه 2/7/85

*بارسلونا - والنسيا (ساعت 30/22)

مسابقات فوتبال بوندس ليگاي آلمان:

شنبه 1/7/85

*هامبورگ - وردربرمن (ساعت 17)