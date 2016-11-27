اقدامات شهرداری در کربلا جای تقدیر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دوستی در سیصد و هفتمین جلسه شورا، افزود: این راهپیمایی عظیم مسلمانان در اربعین جای شکر دارد اما باید در این جا شهدا را یاد کنیم، اگر ایثار شهدا نبود اگر جان فشانی شهدا نبود شاید امروز هم مسلمانان نمی توانستند چنین رزمایش بزرگی را به رخ جهانیان بکشند لذا جا دارد شهدا را یاد کنیم و شکر نعمت به جا آوریم.

وی ادامه داد: بدون شک اقدامات شهرداری تهران در کربلا جای تقدیر دارد اما ما باید از همین امروز برای اربعین سال آینده برنامه ریزی کنیم و برنامه ریزی وسیعی داشته باشیم.



دوستی در ادامه سخنان خود با انتقاد از تغییر نام میدان کاج گفت: شهید طهرانی مقدم بنیانگذار صنایع موشکی ما بوده و این اقتداری که ما امروز از آن بهره مندیم به واسطه همین اقدام است بنابراین نامگذاری میدانی که نام آن کاملا در بین شهروندان مصطلح شده بود به نام شهید طهرانی مقدم کار درستی نیست. باید بزرگراه یا جای بهتری به نام این شهید بزرگ نام گذاری شود تا همواره بین مردم یاد و نام او تداعی کننده دانش و اقتدار جمهوری اسلامی ایران باشد.