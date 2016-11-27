ماموریت اربعین با تفکر بسیجی به سرانجام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در همایش تقدیر از فعالان اربعین حسینی در ایلام، اظهار داشت: تا تفکر بسیجی در بین مردم وجود دارد کشور در مسیر رشد و بالندگی حرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: ماموریت بزرگ اربعین حسینی(ع) امسال باشکوه تر از سالهای گذشته با حضور میلیونی مردم برگزار شد و این حضور یادآور فداکاری های بسیجیان در سالهای اول انقلاب بود.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت:ماموریت اربعین با همین تفکر بسیجی وار به سرانجام رسید و با وجود تلاش همه دستگاهها ،کمبود ها کمتر نمایان شد.

وی به جایگاه بسیج در جامعه اشاره کرد و گفت: ملت ایران اسلامی در همه صحنه‌ها حاضر بوده‌اند و یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صحنه‌ها برای ملت ایران، جنگ تحمیلی بود که با تفکر بسیجی به مقابله با دشمن متجاوز بر خواستند و در این راه جوانان زیادی را به اسلام و انقلاب تقدیم کردند.

سردار یاری در ادامه با تأکید بر اینکه دشمنان تلاش می‌کنند تفکر بسیجی را از ملت ایران بگیرند، گفت: برای اینکه توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان ناکام بماند نیازمند توجه همه توجه جدی به ترویج تفکر بسیجی در جامعه هستیم.

وی گفت: بسیج ظرفیت بی بدیل، منعطف و وسیع است که همه افراد متعهد و معتقد به آرمانهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی را در بر می گیرد و این ظرفیت می تواند بهترین کمک برای اقتدار بیشتر نظام اسلامی در تمامی عرصه ها باشد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه تفکر و فرهنگ بسیج بسیار وسیع و متنوع است به عملکرد بسیج در عرصه های مختلف شامل دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، سازندگی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت و گفت: بسیج یادآور بزرگترین مردان تاریخ انقلاب اسلامی و مصداق کاملی از ایثار و فداکاری در راه خداوند است.