به گزارش خبرنگار مهر، یزدانی خرم در جلسه نقد و بررسی کتاب رمان «سرخ سفید» که شامگاه یکشنبه در سرای گفت و گوی اصلی پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس برگزار شد، عنوان کرد: اصولا یک ذهنیت تاریخی دارم و برای من تاریخ معاصر چیزی بیشتر از یک بستر زیستی ساده است.

وی با اشاره به استفاده خود از تاریخ معاصر در کتاب‌‎های نگاشته شده افزود: این کتاب مربوط به وقایع رخ داده در سال 58 است.

این نویسنده با اشاره به برخی از حوادث رخ داده در سال 58 اضافه کرد: سرخِ سفید روایتی‌ است از چندین شخصیت که در دی‌ماه سال ۱۳۵۸ سرنوشت‌شان به هم گره می‌خورد.

وی ادامه داد: این رمان اثری است که از یک باشگاهِ ورزشی در خیابان شانزده آذر آغاز می‌شود و به یک روز برفی در دی‌ماهِ سالِ 1358 می‌رود.

یزدانی خرم با اشاره به شخصیت‌های این رمان افزود: شخصیت‌های مختلفی از جنازه‌ امیرعباس هویدا، استالین، بازیکنِ تیم تاجِ سابق، یک کشیش یونانی، استخوان‌های رضاخان و انبوهی شخصیت‌های دیگر و... حضور دارند که سرنوشت‌های خاصی پیدا می‌کنند.

نویسنده کتاب «من منچستریونایتد را دوست دارم» با اشاره به دغدغه های تاریخی خود در نگارش کتاب افزود: خود من متولد سال 58 هستم و در یک خانواده مذهبی بزرگ شده و کاملا جنگ را درک کرده ام.

یزدانی خرم با اشاره به تجربیات خود در دهه های مختلف زندگی اضافه کرد: من در تلاش هستم که به ریشه های تاریخی ابعاد روایی ببخشم.

وی با اشاره به این که محل رشد افراد و بستر تاریخی تاثیر بسزایی در نگارش دارد، گفت: بسیاری از سبک و سیاق های نگارش رمان را اتفاق ها تعیین می کنند.

این نویسنده ادامه داد: برای دهه شصت دو مسئله وجود دارد، یکی این که کتاب به علت کمبود کاغذ کمتر چاپ می شد و تلاش بر چاپ آثاری بود که فروش داشته باشد.

یزدانی خرم با بیان این که در عرصه داستان نویسی انفجاری پس از سال 76 به وجود آمده و چهره های جدید وارد این عرصه شدند و انواع مجموعه داستان و رمان منتشر شد، اضافه کرد: چاپ صرفا کتاب ادبیات نیست و ادبیات نیاز به تجربه دارد.

وی با اشاره به این که پس از سال 76 تعداد نویسندگان زن در کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: پس از آن برهه زمانی فعالیت نویسندگان زن بیشتر شده است.

این نویسنده با اشاره به دوره های مختلف روزنامه نگاری ادبی گفت: در ابتدا صفحات روزنامه ها آن چنان تخصصی نبود، اما بعدها حالت تخصصی به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس نشست های نقد و بررسی کتاب، شب های شعر و مسابقه قصه گویی برای کودکان در سراهای گفت و گوی سالن های ملاصدرا، سرو و بهار برگزار می شود.