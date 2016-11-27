شهرداری به سرگردانی مردم در بزرگراه ارتش رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سرخو در سیصد و هفتمین جلسه شورا با اشاره به حادثه برخورد دو قطار در سمنان، گفت: این حادثه تلخ را به بازماندگان تسلیت می گوییم و امیدواریم چنین حوادثی دیگر تکرار نشود.

وی ادامه داد: حرکت مدیر راه آهن جمهوری اسلامی ایران و استعفای وی در جهت عذر خواهی از مردم است و امیدواریم این رفتار و شهامت عذر خواهی از مردم تسری یابد.



وی در ادامه افزود: در هفته های گذشته شاهد افزایش حجم آلاینده ها بودیم که خوشبختانه با بارش های جوی کیفیت هوا تا حدودی بهبود یافت اما بارش نزولات جوی شاهد ایجاد برخی گره های ترافیکی نیز بودیم.



سرخو اضافه کرد: بخشی از این گره های ترافیکی به سبب عدم رعایت قوانین و نیز آماده نبودن خودروها بود که طبیعی است اما در بخشی از نقاط ترافیک غیر متعارف ایجاد شده بود.



رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از این نقاط بزرگراه ارتش است، در حالی که تا قبل از ایجاد پل های غیر همسطح شاهد ترافیکی روان در این محور بودیم اما با ایجاد این پل ها هم شاهد ایجاد گره های ترافیکی هستیم و هم شاهد سردرگمی مردم.



سرخو با بیان اینکه احداث این پل ها در برنامه پنج ساله دوم شهرداری نبوده تصریح کرد: در حال حاضر مردم برای پیدا کردن مسیر مورد نظرشان در این محور دچار سرگردانی شده اند و من از شهرداری می خواهم هر چه سریعتر به این وضع رسیدگی نماید .