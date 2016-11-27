نسبت به کارگیری زنان در مراکز علمی و پژوهشی 22 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، هاجر صفاهیه در نشست تخصصی «نقش زنان در تحقیق و توسعه علم» که در سرای گفت و گو پانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس بعد از ظهر یکشنبه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند.

وی با اشاره به این که از گذشته های دور استفاده از اطلاعات و دانش برای توسعه جوامع نقش بسزایی داشته است، تصریح کرد: تحقیق و پژوهش اساس دانایی و علم است.

صفاهیه با بیان این که در گذشته ثروت کشورها بر اساس منابع طبیعی ارزیابی می شد، اضافه کرد: در سال های اخیر اطلاعات و دانش برای کشورها مهم است و این امر اساس شناخته شدن کشورها محسوب می شود.

وی با اشاره به این که کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستند که در تولید اطلاعات فعالیت بیشتری دارند، افزود: امروزه فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران نماد توسعه یافتگی یک کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به این که زنان نیزمی توانند در پیشبرد توسعه کشور دخیل باشند، اضافه کرد: تحقیقات نشان داده اگر به زنان به عنوان نیروی فعال و سازنده نگاه شود، تأثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

وی با اشاره به این که رها کردن این ظرفیت در جوامع هدر دادن هزینه هایی است که برای زنان مصرف می شود، تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که متناسب با افزایش تعداد زنان در سطوح مختلف آموزش عالی در سال های اخیر نقش آفرینی زنان در نقش های مدیریتی جامعه و قانون گذاری افزایش چندانی نداشته است.

این کارشناس مسایل زنان با اشاره به اینکه در سال هایی که تصدی کرسی های مجلس تنها 5 درصد بوده است، اضافه کرد: همچنین پست های مدیریتی 9 و مشاغل حرفه ای 24 درصد بوده و در گرفتن جوایز بین المللی نیز سهم زنان 5 درصد بوده است.

وی با اشاره به این که در مراکز علمی و پژوهشی نیز نسبت به کارگیری زنان تنها 22 درصد بوده است، گفت: در این راستا زنان پست های مدیریتی کمتری داشته و موفقیت های کمتری کسب می کنند و از پست های مدیریتی مهم محروم هستند.

صفاهیه با اشاره به حمایت کم از زنان در پست های مدیریتی کاهش رشد استخدام زنان در سازمان ها افزود: دلیل کاهش این آمارها بستگی به موانعی دارد که شامل موانع فردی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.

وی درادامه عنوان کرد: عدم خودباوری زنان، تبعیض جنسیتی برای بانوان، محدودیت در همکاری با بانوان و مردان همکار، فرهنگ مرد سالارانه که در برخی از سازمان ها است و ناشناس ماندن چهره های شاخص زنان از جمله موضوعاتی است که مانع از حضور زنان در پست های مختلف شده است.

این کارشناس مسایل بانوان با اشاره به این که برای رفع این موانع باید اقداماتی از سوی خود زنان و برنامه ریزان انجام شود، گفت: توانمندسازی علمی و شخصیتی زنان و بانوان از سوی خود زنان و برنامه ریزان، اصلاح نگرش جنسیتی، افزایش امکانات رفاهی برای زنان، الگوسازی زنان موفق در حوزه پژوهش از جمله موضوعاتی است که موجب کاهش این موانع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس بیش از 22 نشست تخصصی، شب شعر و نقد و بررسی کتاب برگزار خواهد شد.