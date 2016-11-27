سرویس دهی رایگان ۱۵۰۰خودرو درمشهد همزمان با روزهای پایانی ماه صفر

علی قناویزچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: شهروندانی که منازل آنها در این مسیرها قرار دارد و تمایل دارند تا منازل خود را بهعنوان نذر اسکان در اختیار زائران پیاده قرار بدهند، میتوانند برای این منظور به شهرداریهای مناطق یا نواحی مراجعه کنند تا زائران به این منازل معرفی شوند، همچنین این منازل باید دارای حداقلهای لازم برای ساماندهی زائران باشد.
وی افزود: تاکنون در خصوص اسکان زائران پیاده در ایام پایانی ماه صفر، تعداد ۱۶۰ واحد اسکان مردمی از قبیل منازل شخصی، حسینهها، مکتبها و هیئت ها که بهصورت مردمی و هیئتامنایی مدیریت میشوند، آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کردهاند.
مدیر امور گردشگری و زائران شهرداری مشهد تصریح کرد: منازل و امکان باید در خصوص ایمنی و آتشنشانی دارای حداقلهای لازم باشند و پس از تائید و انجام استعلامات موردنیاز از کلانتری و حراست، با هماهنگی شهرداری و نماینده مردمی در اختیار زائران قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد ۴۰ هزار نفر از زائران در منازل شخصی در مشهد پذیرایی و اسکان شدند.
قناویزچی در خصوص حملونقل مردمی عنوان کرد: انبوه زائران و مسافران پیاده که در ماه محرم و صفر بهویژه شهادت امام رضا (ع) به مشهد میآیند، در روز ۲۸ صفر آماده عزیمت به مقاصد خود هستند و حملونقل حجم انبوه زائران در یک روز نیازمند برنامهریزی دقیق است.
وی گفت: تاکنون تعداد دو هزار نفر داوطلب آمادگی خود را برای انجام سرویس رایگان و جابجایی مسافران اعلام آمادگی کردهاند.
وی عنوان کرد: همچنین تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ خودرو از اتحادیه آژانسهای تاکسیتلفنی اعلام آمادگی کردند تا زائران پیاده را بهصورت صلواتی به شهرهای خود انتقال دهند.
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