دادستان جدید آبادان حکم محکومان جرائم خشن را سریعتر اجرایی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح اله طباطبایی ظهر امروز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب آبادان و تودیع سرپرست محاکم انقلاب اسلامی در محل باشگاه آبادان گفت: با توجه به اینکه امنیت یکی از دو نعمت گرانبهای پیش بینی شده برای بشریت و زمینه ساز عبرت آموزی برای متخلفان و دیگران می شود، لذا از دادستان جدید آبادان می خواهیم تا با همراهی و همکاری فرماندار، فرماندهی انتظامی و سایر عوامل امنیتی همراهی و در قالب تشکیل ستادی، کمک کنند به اینکه مجرمان به ویژه محکومان دارای جرائم خشن که امنیت اخلاقی و عمومی جامعه را مخدوش کرده اند هر چه سریعتر حکمشان به مرحله اجرا درآید تا امنیت و احساس امنیت بیشتری را برای شهروندانمان ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی مشروعیت کارگزاران نظام از مقام منیع و والای ولایت فقیه است، افزود: اگر چه در قانون اساسی برای تمامی قوا تکالیف، وظایف خاص و استقلال پیش بینی شده اما همگی آنها تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری به انجام مسئولیتهایشان می پردازند و همانطور که می دانیم تمامی فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل از بدو شکل گیری انقلاب تا به امروز خدمت گذاری به مردم، همراهی و همدلی تمامی کارگزاران با یکدیگر بوده و هست.

قائم مقام دادگستری خوزستان اظهار کرد: امید می رود تا با همراهی و همدلی با یکدیگر و تحت زعامت و رهنمودهای رهبری به وظایفمان عامل باشیم، با بودن در کنار یکدیگر و هم افزایی هیچ اختلافی ایجاد نمی شود بلکه خدمت رسانی به جامعه اسلامی و مردم مملکت ولایی بیشتر و بهتر می شود.

طباطبایی با بیان اینکه به رغم تمامی تلاشها و اجرایی کردن هزار فقره از پرونده های انباشت شده قبلی هنوز دو هزار پرونده بلااجرا در دادسرای آبادان باقی مانده است، تصریح کرد: پرونده ای که به اجرای احکام وارد می شود یعنی آنکه حکم بر محکومیت فردی بر ارتکاب به جرمی صادر شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ظرفیت بسیار خوبی برای رسیدن به جرائم مهم به رغم وجود کمبودها در بخش قضایی و اداری وجود دارد، گفت: در این رابطه در قانون جدید شوراهای حل اختلاف و قانونهای دادرسی و کیفری مواردی پیش بینی شده که بر این اساس از دادستان و رئیس دادگستری شهرستان آبادان می خواهیم تا از این بخش استفاده کرده تا فرصت کافی برای پرداختن به جرائم مهم برای خود، همکارانشان و نیروی انتظامی به عنوان ضابطان عام فراهم شود.

طباطبایی افزود: شیرعلیزاده (دادستان پیشین آبادان) را همگان می شناسند بیش از یک دهه در خرمشهر و همین طور در آبادان خدمتگزار بود که تصدی ریاست دادگاه انقلاب و دادستان آبادان از جمله آنها بود، غلامی (دادستان جدید آبادان) نیز که به پیشنهاد استان مورد موافقت ریاست قوه قضائیه برای تصدی دادستان جدید آبادان واقع شد از قضات خوب، ساعی، پرتلاش و برخوردار از دانش قضایی و شجاع در برخورد در جرائم خشن است که امید می رود از تجارب خوب خود در راه خدمت به مردم شریف آبادان که استحقاق خدمتگزاری به معنای واقعی را دارند استفاده کند.

قائم مقام دادگستری خوزستان در پایان بیان کرد: مرتضوی نیز که سالها در دادگاه انقلاب و دادسرای آبادان فعالیت و متکلف به امر قضا بودند بر حسب نیاز به مرکزاستان منتقل و در سمت معاونت دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان مشغول به خدمت شدند.