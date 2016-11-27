به گزارش خبرگزاری مهر ، پرویز سروری در سیصد و هفتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به خدمات شهرداری تهران به زوار حسینی در مراسم اربعین گفت: شهرداری تهران شایسته تقدیر است چرا که هم در طول مسیر راهپیمایی، قبل از مرز و بعد از مرز اقدامات ارزنده‌ای انجام داده است.

وی افزود: ما شاهد بودیم که خدمات به زائران نسبت به سال‌های گذشته ارتقاء پیدا کرده که هم از نظر کیفی و هم کمی مشهود بود.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با تقدیر از موکب ۸۲۸ منتسب به بسیج شهرداری تهران گفت: عده ای از بسیجیان دریا دل شهرداری تهران کاملا داوطلبانه در این حرکت خدا پسندانه شرکت کردند و با هزینه کرد شخصی و همه با انگیزه حسینی به زائران خدمت می کردند.

سروری یادآور شد: در وجود همه این بسیجیان خستگی چند روز خدمت رسانی را می توانستیم ببینیم اما این دریادلان با روحیه انقلابی تنها برای خدمت رسانی به زائران مشغول بودند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ما شاهد شکل گیری یک رزمایش بزرگ تاریخی بودیم، رزمایشی که کیلومتر ها امتداد داشت و فکر نمی‌کنم کسی قادر باشد چنین حرکت لجستیکی را انجام دهد.

وی اضافه کرد: در طول مسیر هیچ فردی لحظه ای گرسنه نماند و هیچ کس نبود که نیازش برطرف نشده باشد، اقدامات و خدمات شهرداری در حد اعلا صورت گرفته بود و مردم هم مشارکت داده شده بودند.

سروری خاطر نشان کرد: مردم انقلابی ما با این حرکت عظیم آمادگی خود را به امام زمان (عج) اعلام داشتند که خود را برای حادثه بزرگ آماده کرده اند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به خدمت رسانی شهرداری تهران در روزهای پر بارش قبل ،خواستار آمادگی بیشتر مدیریت شهری شد.

محسن پیر هادی عضو هیات رییسه شورا نیز در این جلسه،گفت : اقدامات شهرداری تهران علاوه بر مسیر راهپیمایی در پشت مرز ها نیز با ایثار و فدارکاری بالا قابل مشاهده بود که جای تشکر دارد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران همچنین افزود : خدمات شورا و شهرداری به اقشار ضعیف چه در مسیر راهپیمایی و چه در روزهای سرد گذشته نیز قابل تقدیر است.