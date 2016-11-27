سیمای جنایی شهرستان آبادان ترسیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر غلامی ظهر امروز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب و سرپرست محاکم انقلاب اسلامی در محل باشگاه گلستان، با اشاره به اینکه به طور قطع در ادامه راه همگان شاهد ظهور و نمود ملموس برنامه های پیش بینی شده خواهند بود، گفت: به طور حتم در جلسات مختلف شورای تامین و شورای اداری شهرستان با همراهی رئیس دادگستری آبادان مطالب مختلفی را بیان خواهیم کرد.

وی افزود: از باب تاکید و تکرار آنکه مهمترین هدفی که ما به عنوان یک مهم در سطح شهرستان آبادان متعاقب جلساتی که در شورای تامین و جلسات تعاملاتی، انتظامی و قضایی، کمیسیون جامع اطلاعاتی، شورای پیشگیری و نشست با همکاران قضایی خواهیم داشت آنکه سیمای جنایی شهرستان را ترسیم خواهیم کرد.

دادستان جدید آبادان اظهار کرد: متناسب با حجم ورودی پرونده هایمان بیشترین جرائمی که در سطح شهرستان مرتکب شده اند و یا خواهند شد یا جرائمی که از نظر کمی شاید سطح کمتری را به خود اختصاص دهند اما بار روانی منفی داشته باشند همچون تیراندازیهای نامتعارفی که در سطح شهرستان صورت گرفت و انشالله دیگر انجام نشود، به طور قطع مهمترین جرائم شهرستان را اولویت بندی می کنیم.

غلامی با تاکید بر تشکیل کارگروه خاص برای هر جرم تصریح کرد: در هر کارگروه در یک برهه زمانی مشخص به اضافه کارهای عملیاتی و اجرایی تصمیماتی را اتخاذ می کنیم تا با همراهی همکاران در بدو امر بتوانیم جرائم را کنترل و در نهایت با کاهش وقوع و ارتکاب در سطح شهرستان مواجه شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی که ظهر امروز یکشنبه به منظور تودیع و معارفه دادستان آبادان در محل باشگاه آبادان برگزار شد، از تلاشهای «احمد شیرعلیزاده» دادستان پیشین آبادان که به مدت سه سال و پنج ماه در این تصدی مشغول فعالیت بود، قدردانی شد.