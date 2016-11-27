متلاشی شدن تیم تروریستی ۱۰ نفره در مصر/ خنثی شدن ۲ بمب در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، وزارت کشور مصر در بیانیه ای از کشف و متلاشی شدن یک تیم تروریستی در استان سوئز خبر داد.

در همین راستا، وزرات کشور مصر اعلام کرد: این باند تروریستی متشکل از ۱۰ عضو است که برای انجام اقدامات خرابکارانه علیه نهادهای دولتی و کارمندانش نقشه می ریخته است.

این وزارت خانه تصریح کرد: در میان اعضای این تیم تروریستی «عادل محمود» و «عبدالرحمن الهادی» ملقب به «ابومالک الکنانی» از سرکردگان تروریست ها حضور دارند و از آنها سلاح نیز کشف شده است.

این وزارت خانه در پایان افزوده است: تحقیقات از عناصر بازداشت شده نشان می دهد که میان عبدالرحمن الهادی با عناصر تروریستی وابسته به داعش در شمال صحرای سیناء ارتباطاتی وجود دارد و وی آموزش های نظامی و بمب گذاری را در این منطقه فراگرفته است.

در همین زمینه همچنین هشام العراقی معاون وزیر کشور مصر نیز اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور ۲ بمب کار گذاشته شده در منطقه «بولاق الدکرور» واقع در جنوب قاهره پایتخت این کشور را خنثی کردند.

گفتنی است، گروه تروریستی موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه تروریستی مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است. این تروریست ها برای جبران خسارات خود در این مناطق به انجام اقدامات خرابکارانه در داخل کشور مصر روی آورده اند.