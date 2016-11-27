لزوم تشکیل شورای پیشگیری از جرایم در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی ظهر امروز یکشنبه در آئین تودیع و معارفه دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب و سرپرست محاکم انقلاب اسلامی در محل باشگاه آبادان ضمن تسلیت به مناسبت ایام وفات پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام رضا(ع) و همچنین حوادث ناگوار تصادف قطار و حادثه تروریستی اخیر در شهر حله عراق، گفت: خوزستان این روزها عزادار است چرا که دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان استقلال و شرف این ملت و مجد و عظمت شیعه در این روزها حرکت کوری را انجام دادند که جمعی از هم استانی هایمان در شهر حله عراق به شهادت رسیدند.

وی همچنین با اشاره به برخورد دو قطار در سمنان آن را سبب آزرده خاطر شدن همگان و به خصوص مقام معظم رهبری خواند که در تعاقب آن نیز رئیس جمهور دستورات لازم برای پیگیری را ارائه کردند.

فرماندار آبادان با اشاره به ایام اربعین و پذیرایی بسیار خوب و ستودنی مردم آبادان از زائران امام حسین(ع) افزود: قریب به ۷۰۰ هزار زائر امسال از مرز شلمچه برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین از مرز شلمچه به عراق سفر کردند که آبادان به عنوان معین اصلی خرمشهر در بحث اربعین بیشترین خدمات را به زائران ارائه کرد.

شهبازی اظهار کرد: از ۲۵۰ موکب مستقر شده در منطقه شلمچه برای خدمات رسانی به زائران اربعین بیش از ۸۰ موکب آن متعلق به آبادانی ها بود که نشان از غیرت و دینداری مردم شریف آبادان دارد.

وی با اشاره به علل انحطاط و زوال دولتها و حکومتها، تصریح کرد: فراموشی اصل ها، پرداختن به کارهای بی ارزش و حاشیه ای، پیش آمدن انسان های جاهل، نادان و سبک مغز و عقب نگهداشتن انسان های فاضل، دانشمند و نخبه از جمله عوامل مهم نابودی و زوال حکومتها است.

فرماندار آبادان ابراز امیدواری کرد تا قوای سه گانه که تحت امر ولی فقیه و با نام دولت و حکومت هستند، به گونه ای عمل کنند تا عوامل یاد شده که از بیانات مولی علی(ع) است یا در مملکت نباشند یا اگر هست، از بین بروند.

شهبازی با اشاره بر اهمیت نقش دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده مردم گفت: این مسئولیت ها و مناصب برای هیچ کس ماندگار نیست و همچون برق و باد می آید و می رود، بایستی در جهت خدمات رسانی مطلوب به مردم که آثار ماندگاری نیز بر جای خواهد داشت، تلاش کنیم.

وی افزود: همواره از دانش بالا و راهبری های قضایی شیرعلیزاده دادستان پیشین آبادان به خصوص در شورای تامین بهره بردیم که قابل تقدیر است، او در سالهای خدمت اش در آبادان توجه ویژه ای به رفع مشکلات شهر و مردم داشت که به طور قطع در اذهان مردم باقی می ماند.

فرماندار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه جرائم از دو جنبه حق الناس و حق الهی بررسی می شوند، اظهار کرد: برخی از جرائم هر دو جنبه را دارد و دادستان در این میان به عنوان مدعی العموم و نماینده مردم نقش مهمی را ایفا می کند.

شهبازی با تاکید دوباره بر لزوم تشکیل شورای پیشگیری از جرائم در شهرستان آبادان تصریح کرد: فعالیتهای فرهنگی و جرم و آسیب های اجتماعی دو روی یک سکه هستند که دارای مؤلفه های به هم پیوسته اند، اگر روالها به خوبی انجام شود، به طور قطع پرونده های قضایی کمتری تشکیل می شود، هرچه کارهای فرهنگی بهتری ارائه دهیم به طور قطع در پیشگیری از جرم موفق تر بوده ایم.

وی ضمن تاکید برهمراهی قوای مجریه و قضائیه یادآور شد: به عنوان نماینده عالی دولت و قوه مجریه در شهرستان در کنار مجموعه ی دادگستری آبادان هستیم و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد، به طور حتم زمانی که قضات محکم باشند و دادگستری ایمن، مجموعه ی دولت و ملت نیز احساس قدرت خواهند کرد.