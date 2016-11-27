لزوم احداث سالن چند منظوره مدیریت بحران در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، صفی‌الله کرامتی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران، افزود: از مجموع ۳۱ حادثه به وقوع پیوسته طی سال های گذشته در کشور، ۱۸ حادثه در استان زنجان رخ داده است.

وی اظهار کرد: وقوع زمین‌لرزه در روستای آغکند سلطانیه، رانش زمین در محور تهم به چورزق و آتش سوزی در هزار و ۵۷۳ هکتار از مراتع استان زنجان از مهمترین حوادث طبیعی در هشت ماهه سال ۹۵ بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: مبارزه با آفات نباتی و پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی از اقدامات مهم ستاد مدیریت بحران است و بیش از یک میلیون رأس دام سبک و سنگین در مقابل بیماری‌های دامی از جمله تب برفکی واکسینه شدند.

کرامتی با تاکید بر لزوم احداث سالن چند منظوره مدیریت بحران در استان زنجان، گفت: در حال حاضر یک پایگاه لرزه‌نگار در استان زنجان مستقر شده و ایجاد سه پایگاه ارزیابی لرزه‌ای از مهم‌ترین درخواست‌های مدیریت بحران استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: کولاک و یخبندان، زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، بیماری‌های دامی، آلودگی آب و هوا، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و ریزش کوه از مهمترین حوادث استان زنجان است.

کرامتی به نجات سه نفر از دامداران در نزدیکی منطقه طالش اشاره کردو گفت: این افراد در محورهای کوهستانی گرفتار برف شده بودند که با کمک پرسنل امدادی نجات یافتند.

وی به آمادگی دستگاه‌های امدادی برای خدمات‌رسانی به مردم در زمان بحرانی اشاره کردو گفت: برای اجرای طرح زمستانی همه دستگاه ها در آماده باش هستند و ۱۳۷ محل برای اسکان اضطراری در استان زنجان پیش‌بینی شده است.