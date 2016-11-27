میزان بارش ها در زنجان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احد یاغموری ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای مدیریت بحران در جمع خبرنگاران، افزود: بیشتر نقاط استان زنجان طی دو ماه گذشته با خشکسالی ضعیف تا شدید مواجه هستند و خدابنده، ماهنشان و خیرآباد با خشکسالی ضعیف مواجه شدند و در زنجان و آببر خشکسالی شدید گزارش شده است.

وی ادامه داد: میزان بارش ها در استان زنجان طی آبان ماه ۳۲ میلی‌متر بوده درحالی که میانگین نرمال آن باید ۴۰میلی‌متر باشد و این میزان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان ۴۰ درصد کسری بارش دارد وکل کشور با ۵۱ درصد کسری بارش مواجه است، گفت: تا اواخر هفته بارش باران و برف در استان زنجان وجود ندارد.

یاغموری به وضعیت دمای استان زنجان اشاره کرد و گفت: دمای هوا در آبان ماه دو درجه از وضعیت نرمال بالاتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: طی روزهای گذشته ۱۵ تا ۲۰ درجه‌ای دمای هوا استان کاهش داشته است و دمای هفته طی روز های آینده بیش از ۵ الی ۸ درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

یاغموری افزود: برای ماه‌های آذر، دی و بهمن ماه دمای هوا نیم تا ۱.۵ درجه بالاتر از حد نرمال خواهد بود و بارش باران۹۰ تا ۱۱۰ درصدی خواهد بود.