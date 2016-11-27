طلافروشان گلستانی به میزان مالیات معترض هستند

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح شنبه فروشگاه برخی از طلافروشی‌های استان گستان تعطیل بود اما دلیل آن اعتصاب نبود.

وی افزود: ظهر شنبه روسای اتحادیه و برخی از طلافروشان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کردند و نسبت به نحوه و میزان محاسبه مالیات طلافروشی‌ها اعتراض داشتند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان با تائید خبر اعتصاب طلافروشان در برخی از استان‌ها مانند تهران، ادامه داد: پس‌ازاین مراجعه نشستی با حضور رئیس اتحادیه طلافروشان استان، نماینده اماکن، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، امور مالیاتی و بنده برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این نشست طلافروشان نسبت به تعیین مالیات سال‌های ۹۳ و ۹۴ اعتراض داشتند که در جلسه ظهر شنبه موردبررسی قرار گرفت.

قوانلو تصریح کرد: ظهر یکشنبه نیز مجدد جلسه‌ای با حضور نماینده سازمان بازرسی تشکیل و نحوه تعیین مالیات طلافروشی‌ها رسیدگی شد.