واکنش روسیه به پیام «ترامپ» برای درگذشت «فیدل کاسترو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لتنا، «الکساندر شتینین» مسئول بخش آمریکای لاتین وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با ریا نوستی گفت: پیام توهین آمیز ترامپ، درباره مرگ فیدل کاسترو، باید وجدان وی را به درد آورد.

شتینین گفت: این طور وهن آمیز صحبت کردن راجع به کسی که از دنیا رفته است اصلا جالب نیست، و من این مسئله را به وجدان افرادی که اینگونه رفتار میکنند، واگذار می کنم.

به اعتقاد او، کاسترو یک سیاستمدار بزرگ بود.

وی گفت: او به تمام معنا شایسته احترام همگان بود.

روز شنبه ۲۶ نوامبر، ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا اظهار کرده بود که کاسترو، یک دیکتاتور خشن بود. ترامپ همچنین گفته بود که کابینه وی به هر روشی آماده ی کمک به کوبا است.