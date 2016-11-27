به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دانشورثانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه وقفهای زیادی از مردم در دوران قبل و پس از انقلاب داشتیم که در حوزههای مختلف بوده است، اظهار کرد: در آستان قدس رضوی نیز وقفهای زیادی به ثبت رسیده که البته برخی ازآ نها به لحاظ شرایطی که داشتند به ثبت نرسیدند.
وی افزود: به دنبال ترویج وقفهای اشتراکی و در حال فعالیت روی این موضوع هستیم ودر نهایت از مجموع موقوفات یک وقف اشتراکی به ثبت میرسد.
معاون حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی تصریح کرد: خدمت رسانی به زائران، از مبدا تا مبدا است وتعداد ۲۰ مجمتع در مسیرهای بین راهی احداث شده است که طبق دستور تولیت آستان قدس رضوی باید به ۱۰۰ مجمتع افزایش یابد.
وی ادامه داد: بودجه آستان قدس رضوی موقوفاتی است و همانند بودجه دولتی نمیتوان در هرسال رقمی را معین کرد و اکنون نمیتوانیم بهدلیل عدم مطلوب بودن بازار رقمی را اعلام کنیم.
حجتالاسلام دانشورثانی با اشاره به اینکه موقوفات آستان قدس رضوی در ۲۶ سرفصل تقسیم شده است که بهطور مثال ۶۰ مورد به سوگواری ائمه اطهار(ع) اختصاص یافته است که بیشتر در ایام سوگواری محرم و صفر است، گفت: همه نسبت به موقوفات و درآمدها مسئولیت دارند و اگر ببینیم که حقوق موقوفه رعایت نمیشود باید با احتیاط، دقت و برنامهریزی بیشتر و بهتری اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه ۴۳ درصد اراضی مشهد موقوفه است که ۵۰ درصد خارج و ۵۰ داخل محدوده شهری است، عنوان کرد: حدود ۴۲۰ وقف نامه در آستان قدس رضوی موجود است که اولین ثبت شده آن در ۷۰۰ سال پیش بوده است و از این تعداد ۲۲۰ موقوفه در تصرف آستان قدس رضوی و ۲۰۰ مورد هم در تصرف این آستان مقدس نیست.
معاون حقوقی و موقوفات آستان قدس رضوی اضافه کرد: در سال ۹۰ تعداد ۱۰، ۹۱ تعداد ۲۴، ۹۲ تعداد ۲۱، ۹۳ تعداد ۲۸ و ۹۴ تعداد ۱۹ وقف در آستان قدس رضوی به ثبت رسید.
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